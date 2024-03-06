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Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 18:31 | Обновлено 06 марта 2024, 18:51
984
1

Президент УПЛ прокомментировал неприятность в матче Александрия – Шахтер

Евгений Дикий объяснил, почему Setanta Sports не смогла принять сигнал от УПЛ-ТВ

06 марта 2024, 18:31 | Обновлено 06 марта 2024, 18:51
984
1
Президент УПЛ прокомментировал неприятность в матче Александрия – Шахтер
УПЛ

Президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий прокомментировал неприятность в матче 18-го тура Украинской Премьер-лиги «Александрия» – «Шахтер», когда Setanta Sports не смогла принять сигнал от УПЛ-ТВ.

– Матч ФК «Александрия» – «Шахтер», к сожалению, многие болельщики не смогли его посмотреть. УПЛ даже выступила с совместным заявлением с Setanta Sports относительно частичного срыва трансляции. Что там произошло и была ли это проблема только одной платформы?

– Setanta Sports по техническим причинам не смогла принять сигнал от УПЛ-ТВ. Мы проработали эту ситуацию, и наши партнеры постараются избежать повторения такого сбоя.

– В кулуарах говорят, что ОТТ-платформы не могут принимать более одного сигнала от УПЛ-ТВ. При этом у нас постоянные воздушные тревоги, могут быть другие форс-мажоры. Неужели это же будет повторяться и в дальнейшем?

– ОТТ-платформы уже решили этот вопрос. Они получают от нас саб-канал. К сожалению, кабельный линейный телеканал не может транслировать несколько матчей одновременно. Именно поэтому, в случае смещения программы передач из-за воздушной тревоги, кабельный телеканал будет транслировать в прямом эфире только следующий матч, который запланирован по расписанию. Прерванный/отложенный матч, который сместился в сетке, в прямом эфире можно будет посмотреть на ОТТ платформах, поддерживающих трансляцию дополнительных саб-каналов.

Напомним, матч «Александрия» – «Шахтер» закончился со счетом 0:0, но позже «горожане» получили техническое поражение 0:3 за то, что выпустили на поле незаявленного Ивана Калюжного.

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Евгений Дикий Шахтер Донецк Александрия Александрия - Шахтер Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу телетрансляции УПЛ-ТВ Setanta Sports телевидение
Источник Украинский футбол
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Людмила Павловська
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