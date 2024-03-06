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  4. В Жироне будет еще один украинец? Вингер Шахтера может перейти к каталонцам
Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 17:44 | Обновлено 06 марта 2024, 18:00
2679
6

В Жироне будет еще один украинец? Вингер Шахтера может перейти к каталонцам

Алексей Кащук планирует продолжить карьеру в Ла Лиге

06 марта 2024, 17:44 | Обновлено 06 марта 2024, 18:00
2679
6
В Жироне будет еще один украинец? Вингер Шахтера может перейти к каталонцам
ФК Шахтер. Алексей Кащук

23-летний вингер донецкого «Шахтера» Алексей Кащук покинет команду летом на правах свободного агента.

По информации источника, Кащук начал сотрудничать с футбольным агентом Олегом Смалийчуком, который уже начал искать новый клуб Алексею. Отмечается, что Кащук был предложен ряду клубов Ла Лиги, среди которых есть и каталонская «Жирона», за которую играют Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Кащук провел в этом сезоне УПЛ за «Шахтер» 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Напомним, что Кащук уже мог перейти в клуб Ла Лиги прошлой зимой.

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Алексей Кащук Олег Смалийчук Шахтер Донецк Жирона трансферы Ла Лиги трансферы УПЛ трансферы
Источник Футбол 24
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Комментарии 6
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kotofej1964
Був запропонованный и может стать игроком - это несколько разные понятия. Желания агентов и Кащука - это далеко не жеолание жироны)
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+4
AK.228
👍👍
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+1
Falko
Кащук витіснятиме Циганкова?
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0
Vitaliy Konokrad
А гравці з УА там же досі вважаються "неєвропейцями" і займають локальний ліміт на легіонерів?
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0
Max123
Навіщо він жироні? Він не кращий за тих кто там вже є.
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0
Ron Noiill
Нахіба він там потрібен? 
Ответить
0
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