В Жироне будет еще один украинец? Вингер Шахтера может перейти к каталонцам

23-летний вингер донецкого «Шахтера» Алексей Кащук покинет команду летом на правах свободного агента.

По информации источника, Кащук начал сотрудничать с футбольным агентом Олегом Смалийчуком, который уже начал искать новый клуб Алексею. Отмечается, что Кащук был предложен ряду клубов Ла Лиги, среди которых есть и каталонская «Жирона», за которую играют Виктор Цыганков и Артем Довбик.

Кащук провел в этом сезоне УПЛ за «Шахтер» 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.

Напомним, что Кащук уже мог перейти в клуб Ла Лиги прошлой зимой.