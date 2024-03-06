Украина. Премьер лига06 марта 2024, 17:44 | Обновлено 06 марта 2024, 18:00
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В Жироне будет еще один украинец? Вингер Шахтера может перейти к каталонцам
Алексей Кащук планирует продолжить карьеру в Ла Лиге
06 марта 2024, 17:44 | Обновлено 06 марта 2024, 18:00
2679
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23-летний вингер донецкого «Шахтера» Алексей Кащук покинет команду летом на правах свободного агента.
По информации источника, Кащук начал сотрудничать с футбольным агентом Олегом Смалийчуком, который уже начал искать новый клуб Алексею. Отмечается, что Кащук был предложен ряду клубов Ла Лиги, среди которых есть и каталонская «Жирона», за которую играют Виктор Цыганков и Артем Довбик.
Кащук провел в этом сезоне УПЛ за «Шахтер» 10 матчей, забил 3 гола и отдал 1 ассист.
Напомним, что Кащук уже мог перейти в клуб Ла Лиги прошлой зимой.
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Комментарии 6
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Був запропонованный и может стать игроком - это несколько разные понятия. Желания агентов и Кащука - это далеко не жеолание жироны)
👍👍
Кащук витіснятиме Циганкова?
А гравці з УА там же досі вважаються "неєвропейцями" і займають локальний ліміт на легіонерів?
Навіщо він жироні? Він не кращий за тих кто там вже є.
Нахіба він там потрібен?
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