Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – РБ Лейпциг
Поединок пройдет 6 марта в 22:00
В среду, 6 марта, состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».
Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В первом матче в Германии минимальную победу добыл «королевский клуб» благодаря голу Браима Диаса, который забил во втором тайме. Один из лучших матчей тогда за «Реал» провел Андрей Лунин, сохранив ворота на замке и сделав рекордные девять сейвов.
Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.
Поединок можно будет просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
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