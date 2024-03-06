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Лига чемпионов
06 марта 2024, 17:18 |
60
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Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – РБ Лейпциг

Поединок пройдет 6 марта в 22:00

06 марта 2024, 17:18 |
60
0
Где смотреть онлайн матч Лиги чемпионов Реал Мадрид – РБ Лейпциг
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 6 марта, состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче в Германии минимальную победу добыл «королевский клуб» благодаря голу Браима Диаса, который забил во втором тайме. Один из лучших матчей тогда за «Реал» провел Андрей Лунин, сохранив ворота на замке и сделав рекордные девять сейвов.

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

Поединок можно будет просмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

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Реал Мадрид РБ Лейпциг Андрей Лунин Лига чемпионов Реал - РБ Лейпциг где смотреть
Источник Sport.ua
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