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  4. Евгений ДИКИЙ: «Каждый, кто захочет транслировать УПЛ, сможет это сделать»
Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 16:52 |
332
0

Евгений ДИКИЙ: «Каждый, кто захочет транслировать УПЛ, сможет это сделать»

Президент УПЛ рассказал о переговорах с разными платформами

06 марта 2024, 16:52 |
332
0
Евгений ДИКИЙ: «Каждый, кто захочет транслировать УПЛ, сможет это сделать»
Евгений Дикий

Президент Украинской Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о переговорах по дистрибуции УПЛ-ТВ.

– Сейчас у вас 34 площадки трансляций: отечественные и международные OTT-платформы, спутниковое телевидение, IPTV, аналоговое и цифровое телевидение таких городов, как Киев, Харьков, Одесса, Кропивницкий, Подольск, Горишние Плавни, Миргород, Пирятин, Прилуки. Но на традиционном ТВ – единственный телемарафон, а таких специализированных телеканалов, как ТК Футбол 1/2/3, больше нет. Это же существенная потеря в аудитории, нет?

– Во-первых, этот список не окончательный. Мы открыты к сотрудничеству, ведем определенные переговоры. Каждый, кто захочет транслировать УПЛ, сможет это сделать. Никаких искусственных ограничений нет. Для этого сезона наша первейшая задача – это максимальное расширение аудитории, чтобы побольше людей смогло смотреть матчи Чемпионата Украины по футболу.

Конечно, время, когда из-за коронавирусной пандемии и полномасштабного вторжения болельщики не могли смотреть футбол с трибун, имело свое влияние на, скажем так, привычку следить за матчами. Ситуация в стране такова, что новости жесткие и не до спорта, как многие говорят. Это тоже понятно. Есть и такой момент, что УПЛ потеряла некоторых звезд, и многие из наших любимых футболистов и тренеров играют или работают сейчас в ведущих лигах. Но в целом сейчас положительная динамика, наши клубы провели хорошую трансферную кампанию, есть конкуренция и спортивная интрига в соревнованиях. Поэтому в этом плане я бы сказал, что уже сейчас УПЛ становится доступнее и открытее для зрителей, и все мы вместе работаем над тем, чтобы аудитория становилась все больше.

– По состоянию на сегодня это Вы просили потенциальных партнеров в дистрибуции о сотрудничестве или были и такие, кто обращался в УПЛ и на «плюсы» с предложением транслировать украинский футбол?

– Конечно, большую работу мы провели с департаментом дистрибуции и развития сети вещания медиа группы 1+1 media, заслуга наших партнеров большая в том, что есть столько путей для просмотра матчей и студий. Но при этом есть и другие примеры. Вот с международной ОТТ-платформой OneFootball мы проводили переговоры и раньше, они сомневались и оценивали. А буквально после первого же весеннего матча (ЛНЗ – «Кривбасс» – 0:3) обратились к нам с готовностью транслировать. Они и стали 34-й платформой – и пятой международной наряду с Setanta Sports, LaLiga+, PANDA Interactive и GoNet. По всему миру можно зарегистрироваться и иметь возможность смотреть матчи УПЛ сезона 2023/24.

– Но среди потенциальных трансляторов нет Megogo, которое транслировало УПЛ еще в прошлом году. В чем здесь дело: в меркантильной стороне вопроса или возможном конфликте интересов с кем-то из ваших дистрибьюторов?

– Я бы не хотел обсуждать слухи и предположения, поэтому скажу просто: переговоры ведутся, мы открыты к сотрудничеству и будем только рады, если такая значительная платформа с большим спортивным кейсом трансляций с нами будет сотрудничать.

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Источник Украинский футбол
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