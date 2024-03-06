Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПОНОМАРЕВ: «У Днепра-1 есть игроки, которые сами могут решить судьбу матча»
Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 16:25 |
141
0

ПОНОМАРЕВ: «У Днепра-1 есть игроки, которые сами могут решить судьбу матча»

Главный тренер «Руха» – о предстоящем поединке с лидером таблицы УПЛ

06 марта 2024, 16:25 |
141
0
ПОНОМАРЕВ: «У Днепра-1 есть игроки, которые сами могут решить судьбу матча»
ФК Рух. Виталий Пономарев

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к поединку с «Днепром-1».

– «Рух» не хочет подстраиваться под соперников, поэтому мы готовимся к матчу с «Днепром-1» в обычном режиме, ведь акцентируем внимание именно на своей игре. Конечно, мы разбираем, как соперник действует на поле, но все же для нас главное – демонстрировать свой привычный футбол.

Наша первоочередная задача – побеждать в каждой игре, поэтому хочется взять реванш за досадное поражение в первом круге. Все мы помним эту игру: «Рух» удачно начал поединок, действовал активно, имел много хороших моментов, но не реализовал их, тогда как «Днепр-1» использовал две наших ошибки. Это опытный и сильный соперник, однако мы сделали выводы – в предстоящей игре попробуем исправить свои ошибки.

Не могу сказать, что существуют какие-то существенные изменения в игре «Днепра-1» после зимнего перерыва. Играют те же игроки и демонстрируют качественный футбол, есть кандидаты в национальную сборную Украины. В целом, в их составе много футболистов, которые могут взять на себя инициативу и самостоятельно решить судьбу матча.

Это серебряный призер предыдущего чемпионата, а сейчас днепровцы возглавляют турнирную таблицу. Но для нас это не столь важно, ведь против любого соперника «Рух» хочет играть согласно своим принципам и гнуть на поле свою линию. Важно, чтобы наша команда добивалась результата и развивалась.

По теме:
Верес с Динамо рассудит Панчишин. Назначения арбитров на 20-й тур
Стали известны даты и время матчей 21-го тура УПЛ
Ярослав ВИШНЯК: «На игру Колоса с Рухом повлиял быстрый гол»
Виталий Пономарев Рух Львов Днепр-1 - Рух
Источник ФК Рух Львов
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Полесье близко к трансферу одного из самых дорогих игроков лидера УПЛ
Футбол | 05 марта 2024, 19:23 2
Полесье близко к трансферу одного из самых дорогих игроков лидера УПЛ
Полесье близко к трансферу одного из самых дорогих игроков лидера УПЛ

Василий Кравец может перейти в житомирский клуб

Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
Футбол | 05 марта 2024, 18:39 10
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией

В список национальной сборной попало шесть футболистов киевлян

Известны даты и время начала матчей 1/2 финала Кубка Украины
Футбол | 06.03.2024, 12:01
Известны даты и время начала матчей 1/2 финала Кубка Украины
Известны даты и время начала матчей 1/2 финала Кубка Украины
Известны новые детали возвращения Куртуа
Футбол | 06.03.2024, 12:34
Известны новые детали возвращения Куртуа
Известны новые детали возвращения Куртуа
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
Бокс | 06.03.2024, 07:48
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
Стали известны суммы гонораров Джошуа и Нганну
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс
Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс
05.03.2024, 01:44 5
Теннис
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
05.03.2024, 14:25 4
Футбол
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
Французскую биатлонистку не пустили на Кубок мира в США
06.03.2024, 12:55 2
Биатлон
В Реал летом перейдет еще одна звезда. Стала известна сумма трансфера
В Реал летом перейдет еще одна звезда. Стала известна сумма трансфера
05.03.2024, 00:03
Футбол
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
04.03.2024, 16:13 2
Футбол
«Это не моя проблема». Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
«Это не моя проблема». Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
04.03.2024, 20:52
Футбол
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
ВИДЕО. В снукере был проведен 200-й максимальный брейк в истории
05.03.2024, 00:01
Снукер
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
Стало известно, вместо кого вызовут в сборную Украины Шевченко-младшего
05.03.2024, 19:34 37
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем