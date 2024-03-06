ПОНОМАРЕВ: «У Днепра-1 есть игроки, которые сами могут решить судьбу матча»

Главный тренер «Руха» Виталий Пономарев рассказал о подготовке команды к поединку с «Днепром-1».

– «Рух» не хочет подстраиваться под соперников, поэтому мы готовимся к матчу с «Днепром-1» в обычном режиме, ведь акцентируем внимание именно на своей игре. Конечно, мы разбираем, как соперник действует на поле, но все же для нас главное – демонстрировать свой привычный футбол.

Наша первоочередная задача – побеждать в каждой игре, поэтому хочется взять реванш за досадное поражение в первом круге. Все мы помним эту игру: «Рух» удачно начал поединок, действовал активно, имел много хороших моментов, но не реализовал их, тогда как «Днепр-1» использовал две наших ошибки. Это опытный и сильный соперник, однако мы сделали выводы – в предстоящей игре попробуем исправить свои ошибки.

Не могу сказать, что существуют какие-то существенные изменения в игре «Днепра-1» после зимнего перерыва. Играют те же игроки и демонстрируют качественный футбол, есть кандидаты в национальную сборную Украины. В целом, в их составе много футболистов, которые могут взять на себя инициативу и самостоятельно решить судьбу матча.

Это серебряный призер предыдущего чемпионата, а сейчас днепровцы возглавляют турнирную таблицу. Но для нас это не столь важно, ведь против любого соперника «Рух» хочет играть согласно своим принципам и гнуть на поле свою линию. Важно, чтобы наша команда добивалась результата и развивалась.