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  4. Бавария вышла в свой 12-й четвертьфинал Лиги чемпионов за 13 лет
Лига чемпионов
06 марта 2024, 16:21 |
249
0

Бавария вышла в свой 12-й четвертьфинал Лиги чемпионов за 13 лет

Вчера чемпионы Германии обыграли «Лацио»

06 марта 2024, 16:21 |
249
0
Бавария вышла в свой 12-й четвертьфинал Лиги чемпионов за 13 лет
ФК Бавария

Вчера, 5 марта мюнхенская «Бавария» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома обыграла римский «Лацио» со счетом 3:0 и вышла в 1/4 финала.

Таким образом, «Баварии» удалось пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов в 12-й раз за последние 13 лет. Обыграть чемпионов Германии в 1/8 финала за этот период удалось только «Ливерпулю» в сезоне 2018/2019 (0:0, 1:3), когда команда Юргена Клоппа в итоге взяла титул.

Суммарно за этот 13-летний период «Бавария» дважды выигрывала Лигу чемпионов – в 2013 и 2020 годах.

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Бавария Лига чемпионов статистика Бавария - Лацио
Источник Squawka
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