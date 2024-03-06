Бавария вышла в свой 12-й четвертьфинал Лиги чемпионов за 13 лет
Вчера чемпионы Германии обыграли «Лацио»
Вчера, 5 марта мюнхенская «Бавария» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дома обыграла римский «Лацио» со счетом 3:0 и вышла в 1/4 финала.
Таким образом, «Баварии» удалось пробиться в четвертьфинал Лиги чемпионов в 12-й раз за последние 13 лет. Обыграть чемпионов Германии в 1/8 финала за этот период удалось только «Ливерпулю» в сезоне 2018/2019 (0:0, 1:3), когда команда Юргена Клоппа в итоге взяла титул.
Суммарно за этот 13-летний период «Бавария» дважды выигрывала Лигу чемпионов – в 2013 и 2020 годах.
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