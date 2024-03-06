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Лига чемпионов
06 марта 2024, 16:06 |
53
0

Марко РОЗЕ: «Показали, что можем играть с Реалом на равных»

Тренер «РБ Лейпциг» – о матче Лиги чемпионов

06 марта 2024, 16:06 |
53
0
Марко РОЗЕ: «Показали, что можем играть с Реалом на равных»
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Розе

Главный тренер «РБ Лейпциг» Марко Розе поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против «Реала»: (6 марта, 22:00):

«Мы не должны лишь надеяться на успех, мы должны в него верить. Иначе можно лететь обратно домой. Мы верим, что сможем продемонстрировать мощное выступление. Также нам понадобится удача, но её тоже надо заслужить. В футболе может произойти много вещей.

В первом матче мы показали, что можем играть с «Реалом» на равных. У нас были хорошие шансы забить. Команда готова снова продемонстрировать свой уровень».

Первый матч в Германии «Реал» выиграл 1:0.

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Марко Розе РБ Лейпциг Реал Мадрид Реал - РБ Лейпциг Лига чемпионов
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