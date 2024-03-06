Хавбек Боруссии Дортмунд Кревсун дал оценку вызову в сборную Украины U-19

Полузащитник молодежной команды дортмундской «Боруссии» Даниил Кревсун рассказал о своих эмоциях, получив вызов в сборную Украины U-19.

«Конечно, было очень приятно получить вызов. Очень рад, что буду представлять цвета своей страны.

Мы сделаем все, чтобы показать себя с наилучшей стороны, сейчас мы будем играть за всю страну», – признался Кревсун.

Как известно, новый тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко огласил состав команды для участия в элит-раунде квалификации Евро-2024, который состоится 20-26 марта в Скопье.