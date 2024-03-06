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Молодежные турниры
06 марта 2024, 16:00 | Обновлено 06 марта 2024, 16:10
95
0

Хавбек Боруссии Дортмунд Кревсун дал оценку вызову в сборную Украины U-19

Даниил Кревсун – о планах

06 марта 2024, 16:00 | Обновлено 06 марта 2024, 16:10
95
0
Хавбек Боруссии Дортмунд Кревсун дал оценку вызову в сборную Украины U-19
ФК Боруссия Дортмунд. Даниил Кревсун

Полузащитник молодежной команды дортмундской «Боруссии» Даниил Кревсун рассказал о своих эмоциях, получив вызов в сборную Украины U-19.

«Конечно, было очень приятно получить вызов. Очень рад, что буду представлять цвета своей страны.

Мы сделаем все, чтобы показать себя с наилучшей стороны, сейчас мы будем играть за всю страну», – признался Кревсун.

Как известно, новый тренер сборной Украины U-19 Дмитрий Михайленко огласил состав команды для участия в элит-раунде квалификации Евро-2024, который состоится 20-26 марта в Скопье.

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Даниил Кревсун сборная Украины по футболу U-19 Дмитрий Михайленко
Источник Legioners.ua
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