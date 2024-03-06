Шевченко-младший прокомментировал вызов в сборную Украины U-19
Кристиан Шевченко получил первый вызов от Дмитрия Михайленко
17-летний сын президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Украины U-19, которую возглавляет Дмитрий Михайленко:
«Конечно, быть вызванным в сборную Украины – это всегда честь. Я с нетерпением жду будущих возможностей и жду возможности встретиться со своими партнерами и тренерами.
Сделаю все возможное, чтобы помочь команде в предстоящих матчах и доставить радость нашей стране. Слава Украине», – заявил Кристиан Шевченко.
Напомним, Кристиан Шевченко выступает за «Уотфорд U-18».
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