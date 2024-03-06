Шевченко-младший прокомментировал вызов в сборную Украины U-19

17-летний сын президента УАФ Андрея Шевченко Кристиан прокомментировал свой дебютный вызов в сборную Украины U-19, которую возглавляет Дмитрий Михайленко:

«Конечно, быть вызванным в сборную Украины – это всегда честь. Я с нетерпением жду будущих возможностей и жду возможности встретиться со своими партнерами и тренерами.

Сделаю все возможное, чтобы помочь команде в предстоящих матчах и доставить радость нашей стране. Слава Украине», – заявил Кристиан Шевченко.

Напомним, Кристиан Шевченко выступает за «Уотфорд U-18».