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Украина. Первая лига
06 марта 2024, 14:46 | Обновлено 06 марта 2024, 16:02
508
0

Полесье распрощалось с легионером из Бразилии. А причем тут Карпаты?

Житомирский клуб покинул Ариэльсон

06 марта 2024, 14:46 | Обновлено 06 марта 2024, 16:02
508
0
Полесье распрощалось с легионером из Бразилии. А причем тут Карпаты?
ФК Полесье Житомир. Ариэльсон

Футбольный клуб «Полесье» Житомир уведомил о досрочном прекращении арендного соглашения с «Крузейро» относительно сотрудничества с нападающим Ариэльсоном.

19-летний форвард присоединился к «волкам» летом 2023 года. В составе «Полесья» он принял участие в 16 поединках, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Ариэльсон вскоре может стать игроком львовских «Карпат», которые уже согласовали условия аренды футболиста с бразильским клубом «Крузейро». Это будет полугодовая аренда с опцией выкупа.

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Ариэльсон Полесье Житомир чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига трансферы УПЛ трансферы АПЛ
Источник ФК Полесье
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