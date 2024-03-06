Полесье распрощалось с легионером из Бразилии. А причем тут Карпаты?

Футбольный клуб «Полесье» Житомир уведомил о досрочном прекращении арендного соглашения с «Крузейро» относительно сотрудничества с нападающим Ариэльсоном.

19-летний форвард присоединился к «волкам» летом 2023 года. В составе «Полесья» он принял участие в 16 поединках, забил 1 гол, сделал 2 ассиста.

Напомним, ранее сообщалось, что Ариэльсон вскоре может стать игроком львовских «Карпат», которые уже согласовали условия аренды футболиста с бразильским клубом «Крузейро». Это будет полугодовая аренда с опцией выкупа.