Карпаты согласовали покупку бразильского легионера
Ариэльсону осталось пройти медосмотр
Как стало известно Sport.ua, сегодня «Карпаты» согласовали с бразильским ФК «Крузейро» условия сотрудничества с нападающим Ариэльсоном, который принадлежит этому клубу. Это будет полугодовая аренда с опцией выкупа.
Латиноамериканец завтра утром должен появиться в расположении львовян на закарпатском сборе и ему останется лишь пройти медосмотр.
По информации нашего источника, еще один легионер – французский полузащитник Джаред Хаса, транзитом через Будапешт приедет в Ужгород 6 марта вечером.
А сегодня «зелено-белые» проведут очередной спарринг – со стрыйской «Скалой 1911».
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