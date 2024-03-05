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  4. Карпаты согласовали покупку бразильского легионера
Украина. Первая лига
05 марта 2024, 12:46 | Обновлено 05 марта 2024, 13:07
1139
4

Карпаты согласовали покупку бразильского легионера

Ариэльсону осталось пройти медосмотр

05 марта 2024, 12:46 | Обновлено 05 марта 2024, 13:07
1139
4
Карпаты согласовали покупку бразильского легионера
ФК Полесье. Ариэльсон

Как стало известно Sport.ua, сегодня «Карпаты» согласовали с бразильским ФК «Крузейро» условия сотрудничества с нападающим Ариэльсоном, который принадлежит этому клубу. Это будет полугодовая аренда с опцией выкупа.

Латиноамериканец завтра утром должен появиться в расположении львовян на закарпатском сборе и ему останется лишь пройти медосмотр.

По информации нашего источника, еще один легионер – французский полузащитник Джаред Хаса, транзитом через Будапешт приедет в Ужгород 6 марта вечером.

А сегодня «зелено-белые» проведут очередной спарринг – со стрыйской «Скалой 1911».

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Keen Vision
Дивно, що у новині жодного слова про його гру у складі Полісся. В цілому для Першої ліги безумовно підсилення, а от щодо перспектив в УПЛ - є питання.
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+1
Alexander Киев
АХАХАХА в Карпати, та 1-шу лігу їдуть легіонери, а в ДИРКУ йобану - Суркісні та його півників що тут на сайті - НІ
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-4
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