Карпаты согласовали покупку бразильского легионера

Как стало известно Sport.ua, сегодня «Карпаты» согласовали с бразильским ФК «Крузейро» условия сотрудничества с нападающим Ариэльсоном, который принадлежит этому клубу. Это будет полугодовая аренда с опцией выкупа.

Латиноамериканец завтра утром должен появиться в расположении львовян на закарпатском сборе и ему останется лишь пройти медосмотр.

По информации нашего источника, еще один легионер – французский полузащитник Джаред Хаса, транзитом через Будапешт приедет в Ужгород 6 марта вечером.

А сегодня «зелено-белые» проведут очередной спарринг – со стрыйской «Скалой 1911».