Защитник Валенсии может завершить карьеру из-за тяжелой травмы

Центральный защитник «Валенсии» Муктар Диакаби может быть вынужден завершить карьеру из-за тяжелой травмы колена, которую он получил 2 марта в матче против «Реала» (ничья 2:2).

Такое предположение высказал хирург-ортопед Энрике Гастальди:

«Это очень редкая травма. Это самая серьезная травма колена, которая может быть у футболиста. Вероятно, он порвал четыре или пять связок. Это жестокая травма. Когда колено вывихнуто, кость находится не на своем месте. А чтобы кость вышла, нужно разорвать связки.

При таком типе травмы нет ограничений по времени. И может потребоваться одна или две операции. Высока вероятность, что Диакаби больше никогда не сможет играть в футбол».