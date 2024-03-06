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Испания
06 марта 2024, 13:42 |
549
0

Защитник Валенсии может завершить карьеру из-за тяжелой травмы

Муктар Диакаби может больше никогда не выйти на поле

06 марта 2024, 13:42 |
549
0
Защитник Валенсии может завершить карьеру из-за тяжелой травмы
Getty Images/Global Images Ukraine

Центральный защитник «Валенсии» Муктар Диакаби может быть вынужден завершить карьеру из-за тяжелой травмы колена, которую он получил 2 марта в матче против «Реала» (ничья 2:2).

Такое предположение высказал хирург-ортопед Энрике Гастальди:

«Это очень редкая травма. Это самая серьезная травма колена, которая может быть у футболиста. Вероятно, он порвал четыре или пять связок. Это жестокая травма. Когда колено вывихнуто, кость находится не на своем месте. А чтобы кость вышла, нужно разорвать связки.

При таком типе травмы нет ограничений по времени. И может потребоваться одна или две операции. Высока вероятность, что Диакаби больше никогда не сможет играть в футбол».

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Муктар Диакаби Валенсия травма травма колена
Источник Marca
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