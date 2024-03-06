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Испания
06 марта 2024, 13:25 | Обновлено 06 марта 2024, 13:43
1084
0

Реал без лидера. Стали известны сроки дисквалификации Беллингема

Полузащитник наказан за удаление

06 марта 2024, 13:25 | Обновлено 06 марта 2024, 13:43
1084
0
Реал без лидера. Стали известны сроки дисквалификации Беллингема
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Английский полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем не поможет партнерам по команде в двух ближайших матчах Ла Лиги.

Сообщается, что 20-летний уроженец Стаурбриджа получил дисквалификацию

Беллингем был наказан за «отношение презрения или невнимательности к судьям, менеджерам или спортивным властям».

Как известно, в компенсированное время матча 27-го тура Ла Лиги с «Валенсией» (2:2) Беллингем забил гол, но главный арбитр встречи Хесус Хиль Мансано взятие ворот не засчитал, дав финальній свисток. Затем рефери удалил возмущенного Беллингема.

Ранее стало известно, что «Реал» намерен оспорить удаление Джуда Беллингема.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Ла Лига дисквалификация чемпионат Испании по футболу
Источник Relevo
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