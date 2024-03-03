Реал намерен оспорить удаление Беллингема в матче с Валенсией
«Галактикос» хотят добиться пересмотра решение арбитра
Мадридский «Реал» готовится подать апелляцию на удаление полузащитника Джуда Беллингема в матче Ла Лиги с «Валенсией» (2:2).
Предполагается, что решение по апелляции «сливочных» может быть рассмотрено не позже четверга, 7 марта.
Как известно, в компенсированное время матча «Реала» с «Валенсией» Беллингем забил гол с, но арбитр Хесус Хиль Мансано не засчитал взятие ворот, дав свисток о завершении матча за мгновения до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». За агрессивное поведение представитель Фемиды показал Беллингему красную карточку.
Ранее стало известно, что сказал Беллингем судье, который показал ему красную карточку.
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