Реал намерен оспорить удаление Беллингема в матче с Валенсией

Мадридский «Реал» готовится подать апелляцию на удаление полузащитника Джуда Беллингема в матче Ла Лиги с «Валенсией» (2:2).

Предполагается, что решение по апелляции «сливочных» может быть рассмотрено не позже четверга, 7 марта.

Как известно, в компенсированное время матча «Реала» с «Валенсией» Беллингем забил гол с, но арбитр Хесус Хиль Мансано не засчитал взятие ворот, дав свисток о завершении матча за мгновения до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». За агрессивное поведение представитель Фемиды показал Беллингему красную карточку.

Ранее стало известно, что сказал Беллингем судье, который показал ему красную карточку.