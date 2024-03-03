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Испания
03 марта 2024, 10:48 | Обновлено 03 марта 2024, 10:50
846
2

Реал намерен оспорить удаление Беллингема в матче с Валенсией

«Галактикос» хотят добиться пересмотра решение арбитра

03 марта 2024, 10:48 | Обновлено 03 марта 2024, 10:50
846
2
Реал намерен оспорить удаление Беллингема в матче с Валенсией
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Мадридский «Реал» готовится подать апелляцию на удаление полузащитника Джуда Беллингема в матче Ла Лиги с «Валенсией» (2:2).

Предполагается, что решение по апелляции «сливочных» может быть рассмотрено не позже четверга, 7 марта.

Как известно, в компенсированное время матча «Реала» с «Валенсией» Беллингем забил гол с, но арбитр Хесус Хиль Мансано не засчитал взятие ворот, дав свисток о завершении матча за мгновения до этого во время подачи в штрафную «Валенсии». За агрессивное поведение представитель Фемиды показал Беллингему красную карточку.

Ранее стало известно, что сказал Беллингем судье, который показал ему красную карточку.

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Джуд Беллингем Реал Мадрид Валенсия Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Источник Cope
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Комментарии 2
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Lulinnha
Пускай снимаются с чемпионата. Протест так протест... 
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Fant24
Реал который все судьи носят на руках требует к себе еще более привелигированного положения .А почему пересмотривать удаление игрока реала ? А чем они лучше удалений хетафе или Осасуны ? Давайте всех пресматривать 
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+1
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