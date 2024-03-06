Доннарумма может вернуться в Серию А

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, выступающий во французской Лиге 1 за ПСЖ, может вернуться в Серию А.

Как сообщает Todofichajes, в услугах 25-летнего итальянца заинтересован туринский «Ювентус». Ориентировочная стоимость игрока составляет 40 млн евро.

Напомним, что Джиджи является воспитанником «Милана», в системе клуба он числился с 2013 по 2021 год.

Действующий контракт Доннаруммы с ПСЖ рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне голкипер провел за парижан 31 матч во всех турнирах и пропустил 26 мячей.