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  4. Доннарумма может вернуться в Серию А
Франция
06 марта 2024, 13:18 |
1055
2

Доннарумма может вернуться в Серию А

С 2021 года голкипер играет во Франции за ПСЖ

06 марта 2024, 13:18 |
1055
2
Доннарумма может вернуться в Серию А
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Доннарумма

Голкипер сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма, выступающий во французской Лиге 1 за ПСЖ, может вернуться в Серию А.

Как сообщает Todofichajes, в услугах 25-летнего итальянца заинтересован туринский «Ювентус». Ориентировочная стоимость игрока составляет 40 млн евро.

Напомним, что Джиджи является воспитанником «Милана», в системе клуба он числился с 2013 по 2021 год.

Действующий контракт Доннаруммы с ПСЖ рассчитан до лета 2026 года. В нынешнем сезоне голкипер провел за парижан 31 матч во всех турнирах и пропустил 26 мячей.

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Джанлуиджи Доннарумма ПСЖ трансферы трансферы Лиги 1 трансферы Серии A
Источник Todofichajes.com
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Boodya
Було б смішно, якщо в Інтер😂
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0
Виктор Войцеховский
В Милане его тогда проклянут навечно
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