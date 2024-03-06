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Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 13:10 | Обновлено 06 марта 2024, 13:15
727
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье представило шеф-скаута, который ранее работал в Шахтере

Клуб из Житомира усилил команду топ-менеджеров

06 марта 2024, 13:10 | Обновлено 06 марта 2024, 13:15
727
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье представило шеф-скаута, который ранее работал в Шахтере
ФК Полесье Житомир. Анатолий Волков

Футбольный клуб «Полесье» уведомил о создании собственного скаутского отдела и пригласил к сотрудничеству опытного специалиста Анатолия Волкова.

Сообщается, что в обязанности нового шеф-скаута «Полесья» входит: создание отдела скаутинга, набор сотрудников и их обучение, формирование качественного состава главной команды клуба путем скаутинга и анализа действующих игроков, системное повышение рыночной стоимости футболистов команды.

«Полесье» также информирует, что Анатолий Волков до этого 1,5 года занимал должность скаута в донецком «Шахтере».

Ранее сообщалось, что «Полесье» близко к трансферу одного из самых дорогих игроков лидера УПЛ.

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Источник ФК Полесье
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