ОФИЦИАЛЬНО. Полесье представило шеф-скаута, который ранее работал в Шахтере

Футбольный клуб «Полесье» уведомил о создании собственного скаутского отдела и пригласил к сотрудничеству опытного специалиста Анатолия Волкова.

Сообщается, что в обязанности нового шеф-скаута «Полесья» входит: создание отдела скаутинга, набор сотрудников и их обучение, формирование качественного состава главной команды клуба путем скаутинга и анализа действующих игроков, системное повышение рыночной стоимости футболистов команды.

«Полесье» также информирует, что Анатолий Волков до этого 1,5 года занимал должность скаута в донецком «Шахтере».

Ранее сообщалось, что «Полесье» близко к трансферу одного из самых дорогих игроков лидера УПЛ.