Агасси назвал главную проблему Алькараса

Бывший лидер мирового рейтинга Андре Агасси рассказал, чего не хватает Карлосу Алькарасу для доминирования в туре.

«Мне очень нравится его игра в движении, когда он в полете, динамика, его умение использовать геометрию и темп, который он может придать. Иногда я немного беспокоюсь за него, когда он в статике. Когда его ногам не нужно так много двигаться, он иногда не знает, куда направить эту энергию, и начинает действовать слишком рано, не так уверенно бьет, когда может контролировать ситуацию.

Когда я смотрю на способность Алькараса к такому взлету, он будет испытывать трудности с тем, чтобы контролировать ситуацию и не делать больше, чем нужно, в большинстве своих матчей.

Все великие люди понимают, на чем строится их игра, и полагаются на это в самые ответственные моменты. Я все еще сомневаюсь, что Карлос понял, на что он будет опираться, чтобы создать постоянное давление на соперника, которое даст ему наибольший процент вероятности заблокировать что-то. Он может включать подачу с выходами к сетке, укорачивать с первого удара – много вариантов.

Он это найдет, ему всего 20. И когда он это найдет, получится красота. Надеюсь, он сделает это скоро», – сказал Агасси.

Ранее Агасси высказался о перспективах Надаля.