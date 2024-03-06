Защитник Руха Сыч рассказал о составляющих желанной победы над Днепром-1

Защитник львовского «Руха» Алексей Сыч рассказал о своем голе в игре против «Колоса» (1:0) и поделился мыслями относительно предстоящего матча с «Днепром-1».

«Благодарен партнерам, которые помогли создать замечательный момент в предыдущем матче с «Колосом», когда удалось забить дебютный гол. Но самое главное – «Рух» взял очень важные три очка в игре с «Колосом». Теперь с классным настроением готовимся к матчу с «Днепром-1». Надо постараться и в этом поединке получить положительный результат.

У нас уже было теоретическое занятие, где мы разбирали игру «Днепра-1». Тактически готовимся к матчу. Нам будет противостоять сильная и сбалансированная команда, в которой собраны игроки с хорошими индивидуальными качествами.

Во львовском поединке нам не удалось реализовать свои моменты, поэтому, конечно, хочется взять реванш. «Рух» уже разбирал тот матч, в частности, тренеры указали нам на наши ошибки и теперь нужно их исправить. У команды еще есть время на подготовку, поэтому мы в боевом настроении и в хороших кондициях подойдем к игре в Днепре», – рассказал Сыч.

Игра «Днепр-1» – «Рух» в 20-м туре УПЛ состоится 8 марта, начало - в 13:00 по киевскому времени.