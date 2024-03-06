Кейн вошел в топ-2 реестра голеадоров-англичан в ЛЧ. Сколько до лидера?

Во вторник, 5 марта, нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал автором дубля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (3:0).

Для уроженца Уолтемстоу эти голы стали 26-м и 27-м в чемпионском евротурнире.

Среди англичан Гарри Кейн по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов сравнялся с Рахимом Стерлингом, который сейчас защищает цвета «Челси».

Среди английских футболистов больше Кейна и Стерлинга забил только Уэйн Руни – на его счету 30 голов в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Кейн, а также Килиан Мбаппе синхронно отметились голевым достижением в топ-лигах Европы.