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  4. Кейн вошел в топ-2 реестра голеадоров-англичан в ЛЧ. Сколько до лидера?
Лига чемпионов
06 марта 2024, 11:28 | Обновлено 06 марта 2024, 11:41
564
0

Кейн вошел в топ-2 реестра голеадоров-англичан в ЛЧ. Сколько до лидера?

Нападающий улучшил свое бомбардирское наследие

06 марта 2024, 11:28 | Обновлено 06 марта 2024, 11:41
564
0
Кейн вошел в топ-2 реестра голеадоров-англичан в ЛЧ. Сколько до лидера?
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

Во вторник, 5 марта, нападающий «Баварии» Гарри Кейн стал автором дубля в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (3:0).

Для уроженца Уолтемстоу эти голы стали 26-м и 27-м в чемпионском евротурнире.

Среди англичан Гарри Кейн по количеству забитых мячей в Лиге чемпионов сравнялся с Рахимом Стерлингом, который сейчас защищает цвета «Челси».

Среди английских футболистов больше Кейна и Стерлинга забил только Уэйн Руни – на его счету 30 голов в Лиге чемпионов.

Ранее сообщалось, что Кейн, а также Килиан Мбаппе синхронно отметились голевым достижением в топ-лигах Европы.

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Гарри Кейн Рахим Стерлинг Уэйн Руни Лига чемпионов
Источник Opta
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