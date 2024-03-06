Мбаппе и Кейн синхронно отметились голевым достижением в топ-лигах Европы

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе и форвард «Баварии» Гарри Кейн остаются лидерами по голевым действиям среди игроков европейских топ-лиг в нынешнем сезоне.

В ответных матчах 1/8 финала Лиги чемпионов оба игрока оформили по дублю. Мбаппе забил два гола «Реалу Сосьедад» (2:1), а Кейн оформил дубль в матче с «Лацио» (3:0).

Теперь в активе у Килиана Мбаппе 33 гола и 7 ассистов в 34 матчах сезона, а у англичанина – 32 гола и 8 ассистов в 33 поединках. До показателя в 40 очков по системе «гол+пас» они добрались быстрее всех в пяти сильнейших лигах Европы.