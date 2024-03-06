Дэвид СИМЭН: «У Арсенала отличные шансы на чемпионство»
Легенда клуба – о состоянии дел в текущем сезоне
Бывший вратарь «Арсенала» Дэвид Симэн оценил шансы «канониров» на завоевание титула.
«У них отличные шансы. Нужно взять на вооружение то, что произошло в прошлом году, использовать это как опыт, а потом смотреть, что будет дальше. В прошлом году все было совсем по-другому, нас преследовал «Ман Сити», и у нас были игры в запасе.
Были матчи, в которых мы должны были побеждать, но выглядели нервными. В этом году мы выглядим гораздо увереннее. Единственная проблема в том, что в гонке участвуют еще две команды. Будет непросто, но мы в отличной форме», – сказал Симэн.
Отметим, что за 11 туров до завершения чемпионата «Арсенал» идет на 3-й строчке в турнирной таблице АПЛ с 61 очком, уступая «Ман Сити» одно очко, а «Ливерпулю» – два.
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