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  4. Дэвид СИМЭН: «У Арсенала отличные шансы на чемпионство»
Англия
06 марта 2024, 11:19 |
186
0

Дэвид СИМЭН: «У Арсенала отличные шансы на чемпионство»

Легенда клуба – о состоянии дел в текущем сезоне

06 марта 2024, 11:19 |
186
0
Дэвид СИМЭН: «У Арсенала отличные шансы на чемпионство»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дэвид Симэн

Бывший вратарь «Арсенала» Дэвид Симэн оценил шансы «канониров» на завоевание титула.

«У них отличные шансы. Нужно взять на вооружение то, что произошло в прошлом году, использовать это как опыт, а потом смотреть, что будет дальше. В прошлом году все было совсем по-другому, нас преследовал «Ман Сити», и у нас были игры в запасе.

Были матчи, в которых мы должны были побеждать, но выглядели нервными. В этом году мы выглядим гораздо увереннее. Единственная проблема в том, что в гонке участвуют еще две команды. Будет непросто, но мы в отличной форме», – сказал Симэн.

Отметим, что за 11 туров до завершения чемпионата «Арсенал» идет на 3-й строчке в турнирной таблице АПЛ с 61 очком, уступая «Ман Сити» одно очко, а «Ливерпулю» – два.

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Дэвид Симэн чемпионат Англии по футболу Арсенал Лондон
Источник BBC
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