Лига чемпионов06 марта 2024, 11:09 | Обновлено 06 марта 2024, 11:16
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Нойер стал сорекордсменом Лиги чемпионов среди голкиперов
Немец повторил высшее достижение, которым владел Касильяс
06 марта 2024, 11:09 | Обновлено 06 марта 2024, 11:16
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (3:0) повторил рекорд турнира по сухим матчам.
37-летний уроженец Гельзенкирхена провел в Лиге чемпионов 57-й матч без пропущенных голов и повторил достижение бывшего вратаря мадридского «Реала» и «Порту» Икера Касильяса.
Для достижения такого результата Нойеру понадобилось 136 матчей против 177 у Касильяса.
Третье место по количеству сухих матчей в Лиге чемпионов занимает итальянец Джанлуиджи Буффон (52).
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