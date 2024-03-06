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Лига чемпионов
06 марта 2024, 11:09 | Обновлено 06 марта 2024, 11:16
173
0

Нойер стал сорекордсменом Лиги чемпионов среди голкиперов

Немец повторил высшее достижение, которым владел Касильяс

06 марта 2024, 11:09 | Обновлено 06 марта 2024, 11:16
173
0
Нойер стал сорекордсменом Лиги чемпионов среди голкиперов
Getty Images/Global Images Ukraine. Мануэль Нойер

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лацио» (3:0) повторил рекорд турнира по сухим матчам.

37-летний уроженец Гельзенкирхена провел в Лиге чемпионов 57-й матч без пропущенных голов и повторил достижение бывшего вратаря мадридского «Реала» и «Порту» Икера Касильяса.

Для достижения такого результата Нойеру понадобилось 136 матчей против 177 у Касильяса.

Третье место по количеству сухих матчей в Лиге чемпионов занимает итальянец Джанлуиджи Буффон (52).

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Мануэль Нойер Икер Касильяс Джанлуиджи Буффон
Источник Opta
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