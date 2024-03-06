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Испания
06 марта 2024, 12:34 | Обновлено 06 марта 2024, 12:53
1107
8

Известны новые детали возвращения Куртуа

Бельгийский вратарь вернется в общую группу «Реала» 27 марта

06 марта 2024, 12:34 | Обновлено 06 марта 2024, 12:53
1107
8
Известны новые детали возвращения Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

31-летний звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа близок к возвращению после травмы, из-за которой он еще не играл в этом сезоне.

По информации авторитетного издания Marca, Куртуа вернется в общую группу «галактикос» 27 марта. В настоящее время бельгиец полностью здоров, он уже восстановился от травмы, но в «Реале» не хотят рисковать его здоровьем.

Анчелотти рассказал, что вратарь вернется в середине апреля и может попасть в заявку «сливочных» на матч Ла Лиги против «Мальорки», который пройдет 14 апреля.

Ранее в Испании сообщили, кто будет защищать ворота «Реала» в ключевых матчах сезона.

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травма чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Ла Лига Андрей Лунин
Источник Marca
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Комментарии 8
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Владислав Рейский
Вижу не 1 мне дибильный заголовок глаз режет)
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Boodya
Наші коментарі читають) нарешті нас послухали і замінили заголовок, хвала автору і редактору))
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0
Boodya
Я вже незнаю як реагувати на ці заголовки, таке враження складається, що це дитячий садок
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0
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⬆️
Лунин будет счастлив не быть "решающим".
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-2
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