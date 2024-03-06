Известны новые детали возвращения Куртуа

31-летний звездный вратарь «Реала» Тибо Куртуа близок к возвращению после травмы, из-за которой он еще не играл в этом сезоне.

По информации авторитетного издания Marca, Куртуа вернется в общую группу «галактикос» 27 марта. В настоящее время бельгиец полностью здоров, он уже восстановился от травмы, но в «Реале» не хотят рисковать его здоровьем.

Анчелотти рассказал, что вратарь вернется в середине апреля и может попасть в заявку «сливочных» на матч Ла Лиги против «Мальорки», который пройдет 14 апреля.

Ранее в Испании сообщили, кто будет защищать ворота «Реала» в ключевых матчах сезона.