Бывший судья – о Рублеве: «Я бы выбросил его апелляцию в мусор»
Ричард Ингс шокирован, что игрок даже не извинился
Бывший судья Ричард Ингс поделился своим мнением о высказываниях Андрея Рублева после его дисквалификации на турнире в Дубае.
«Никаких публичных извинений за свой грубый проступок по отношению к беззащитному судье на линии.
Подходит с криками, тычет ракеткой в лицо судьи на линии. Непозволительный поступок и полное отсутствие раскаяния.
Я бы выбросил его апелляцию в мусор и поддержал бы судей на корте», – написал Ингс в твиттере.
Отметим, что Рублев назвал судью «дебилом». Тенниссиста дисквалифицировали и лишили заработанных очков на этому турнире, а также призовых. ATP рассмотрела апелляцию и вернула спортсмену очки и призовые.
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