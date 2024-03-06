Бывший судья – о Рублеве: «Я бы выбросил его апелляцию в мусор»

Бывший судья Ричард Ингс поделился своим мнением о высказываниях Андрея Рублева после его дисквалификации на турнире в Дубае.

«Никаких публичных извинений за свой грубый проступок по отношению к беззащитному судье на линии.

Подходит с криками, тычет ракеткой в лицо судьи на линии. Непозволительный поступок и полное отсутствие раскаяния.

Я бы выбросил его апелляцию в мусор и поддержал бы судей на корте», – написал Ингс в твиттере.

Отметим, что Рублев назвал судью «дебилом». Тенниссиста дисквалифицировали и лишили заработанных очков на этому турнире, а также призовых. ATP рассмотрела апелляцию и вернула спортсмену очки и призовые.