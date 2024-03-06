Эрлинг ХОЛАНД: «Месси – лучший из всех, кто когда-либо играл»
Нападающий «Манчестер Сити» – о своих шансах на «Золотой мяч»
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оценил свои шансы получить «Золотой мяч» и другие индивидуальные награды, пока Лионель Месси продолжает играть в футбол.
На вопрос о том, должен ли Месси повесить бутсы на гвоздь, чтобы Холанд начал завоевывать высшие индивидуальные награды, норвежец ответил:
«Хороший вопрос! Я не знаю. Я уже выигрывал все это, но мне всего 23 года, поэтому я хочу выиграть все это снова. Месси – лучший из всех, кто когда-либо играл, может быть, он должен завершить карьеру, чтобы кто-то другой стал считаться лучшим», – сказал Холанд.
Ранее Холанд высказался о своем будущем в «Манчестер Сити».
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