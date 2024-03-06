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  4. Эрлинг ХОЛАНД: «Месси – лучший из всех, кто когда-либо играл»
Англия
06 марта 2024, 10:10 |
494
2

Эрлинг ХОЛАНД: «Месси – лучший из всех, кто когда-либо играл»

Нападающий «Манчестер Сити» – о своих шансах на «Золотой мяч»

06 марта 2024, 10:10 |
494
2
Эрлинг ХОЛАНД: «Месси – лучший из всех, кто когда-либо играл»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд оценил свои шансы получить «Золотой мяч» и другие индивидуальные награды, пока Лионель Месси продолжает играть в футбол.

На вопрос о том, должен ли Месси повесить бутсы на гвоздь, чтобы Холанд начал завоевывать высшие индивидуальные награды, норвежец ответил:

«Хороший вопрос! Я не знаю. Я уже выигрывал все это, но мне всего 23 года, поэтому я хочу выиграть все это снова. Месси – лучший из всех, кто когда-либо играл, может быть, он должен завершить карьеру, чтобы кто-то другой стал считаться лучшим», – сказал Холанд.

Ранее Холанд высказался о своем будущем в «Манчестер Сити».

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Эрлинг Холанд Лионель Месси
Источник Goal.com
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McLay
Мало що там собі думає Холанд.🤓
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Fastovec
Після Роналду ))
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