Холанд высказался о своем будущем в Манчестер Сити. Покинет клуб?

Норвежский голеадор «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался о своем будущем в английской команде.

«Я очень счастлив в Манчестере, я рад находиться со всеми людьми, которые меня окружают – менеджерами, директорами. Я говорю это снова: никогда не знаешь, что завтра принесет будущее, но я счастлив.



Обсуждал ли я с клубом новый контракт? Нет, сейчас я сфокусирован на футболе. Сейчас много важных игр, в воскресенье было дерби, сейчас ЛЧ, в следующие выходные матч с «Ливерпулем», – сказал Холанд.

Ранее сообщалось, что к Холанду проявляют интерес «Реал» и «Барселона», которые могут приобрести игрока летом 2025 года за 175 миллионов евро.