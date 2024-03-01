Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера

Звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английский клуб в 2025 году.

По информации испанских СМИ, у норвежца есть договоренность с «горожанами», в которой значится, что Холанд может покинуть английский клуб после завершения сезона 2024-25, если за него предложат сумму в размере 175 миллионов евро.

Главными претендентами на трансфер игрока называют «Барселону», если каталонскому клубу удастся улучшить свое финансовое положение, и мадридский «Реал», ведь Флорентино Перес уже давно горит идеей объединить в команде Килиана Мбаппе и Холанда.

Ранее сообщалось, что Холанд задумался об уходе из «Ман Сити».