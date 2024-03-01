Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Англия
01 марта 2024, 22:15 |
2541
1

Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера

Звездный нападающий может перейти в «Реал» или «Барселону»

01 марта 2024, 22:15 |
2541
1
Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английский клуб в 2025 году.

По информации испанских СМИ, у норвежца есть договоренность с «горожанами», в которой значится, что Холанд может покинуть английский клуб после завершения сезона 2024-25, если за него предложат сумму в размере 175 миллионов евро.

Главными претендентами на трансфер игрока называют «Барселону», если каталонскому клубу удастся улучшить свое финансовое положение, и мадридский «Реал», ведь Флорентино Перес уже давно горит идеей объединить в команде Килиана Мбаппе и Холанда.

Ранее сообщалось, что Холанд задумался об уходе из «Ман Сити».

По теме:
ВИДЕО. Лунин с кулинарным блогером приготовили национальное блюдо Украины
Бензема может вернуться летом в Европу. Готовится сенсационный камбэк
Арсенал может купить игрока на позицию Зинченко. Названа причина
Эрлинг Холанд Манчестер Сити Реал Мадрид Барселона трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги трансферы
Источник OneFootball
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
Футбол | 01 марта 2024, 09:50 2
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован
Сабо предположил, что скандал в матче Александрия – Шахтер был спланирован

Экс-тренер «Динамо» прокомментировал странную ситуацию с выходом Калюжного

Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Футбол | 01 марта 2024, 20:00 35
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья
Ужасная ошибка голкипера. ЛНЗ вырвал победу у Полесья

Денис Бойко подвел свою команду

Стало известно, почему Шахтер отказался продать Судакова за 40 млн евро
Футбол | 01.03.2024, 14:59
Стало известно, почему Шахтер отказался продать Судакова за 40 млн евро
Стало известно, почему Шахтер отказался продать Судакова за 40 млн евро
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный заявлен за Александрию в УПЛ 29 февраля
Футбол | 29.02.2024, 23:12
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный заявлен за Александрию в УПЛ 29 февраля
ОФИЦИАЛЬНО. Калюжный заявлен за Александрию в УПЛ 29 февраля
Два игрока Жироны вызваны в топ-сборную на матчи против Англии и Испании
Футбол | 01.03.2024, 21:16
Два игрока Жироны вызваны в топ-сборную на матчи против Англии и Испании
Два игрока Жироны вызваны в топ-сборную на матчи против Англии и Испании
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
MCD-MEL
Спорт.юа, ви Арестовича взяли на пів ставки?
Ответить
+2
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
Лунин имеет соблазнительное предложение из АПЛ. Сколько денег предлагают?
29.02.2024, 15:55 22
Футбол
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
Меркушина-младшая – чемпионка мира в масс-старте среди девушек
29.02.2024, 11:45 12
Биатлон
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
«Должна быть логика». Британские СМИ не могут понять игру Мудрика
29.02.2024, 10:38 24
Футбол
Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри
Определен возможный соперник Усика в случае победы над Фьюри
29.02.2024, 09:48 3
Бокс
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
ВИДЕО. Финт года. В Гондурасе игрок сделал то, до чего сложно додуматься
01.03.2024, 11:35 11
Футбол
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
Когда техника не спасает. Резонансные технические поражения в истории УПЛ
29.02.2024, 08:15 107
Футбол
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
Почеттино прокомментировал матч Кубка Англии, в котором Мудрик забил гол
29.02.2024, 07:05 1
Футбол
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
Шахтер нашел новый город, где будет играть в еврокубках в следующем сезоне
29.02.2024, 20:13 147
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем