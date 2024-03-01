Холанд может покинуть Ман Сити. Известны два претендента и сумма трансфера
Звездный нападающий может перейти в «Реал» или «Барселону»
Звездный нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд может покинуть английский клуб в 2025 году.
По информации испанских СМИ, у норвежца есть договоренность с «горожанами», в которой значится, что Холанд может покинуть английский клуб после завершения сезона 2024-25, если за него предложат сумму в размере 175 миллионов евро.
Главными претендентами на трансфер игрока называют «Барселону», если каталонскому клубу удастся улучшить свое финансовое положение, и мадридский «Реал», ведь Флорентино Перес уже давно горит идеей объединить в команде Килиана Мбаппе и Холанда.
Ранее сообщалось, что Холанд задумался об уходе из «Ман Сити».
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