Томас МЮЛЛЕР: «Лига чемпионов должна стать приоритетом для нас»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «Лацио» (3:0) и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Теперь Лига чемпионов должна для нас стать приоритетным турниром. Конечно, мы хотим продолжать оставаться в чемпионской гонке в Бундеслиге, но «Байер» слишком хорош и не похоже, что их можно будет догнать. Но пару очков мы точно еще сможем отыграть», – приводит слова Мюллера журналист Sky Sports Керри Хау.

Отметим, что до завершения сезона в Бундеслиге осталось сыграть 10 туров, «Байер» опережает «Баварию» на 10 очков.