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  4. Томас МЮЛЛЕР: «Лига чемпионов должна стать приоритетом для нас»
Лига чемпионов
06 марта 2024, 09:31 |
134
0

Томас МЮЛЛЕР: «Лига чемпионов должна стать приоритетом для нас»

Нападающий обещает, что «Бавария» заранее не сдастся и в Бундеслиге

06 марта 2024, 09:31 |
134
0
Томас МЮЛЛЕР: «Лига чемпионов должна стать приоритетом для нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал победу над «Лацио» (3:0) и выход в четвертьфинал Лиги чемпионов.

«Теперь Лига чемпионов должна для нас стать приоритетным турниром. Конечно, мы хотим продолжать оставаться в чемпионской гонке в Бундеслиге, но «Байер» слишком хорош и не похоже, что их можно будет догнать. Но пару очков мы точно еще сможем отыграть», – приводит слова Мюллера журналист Sky Sports Керри Хау.

Отметим, что до завершения сезона в Бундеслиге осталось сыграть 10 туров, «Байер» опережает «Баварию» на 10 очков.

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Томас Мюллер Бавария Лига чемпионов Бавария - Лацио
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