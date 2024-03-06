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WTA
06 марта 2024, 08:03 |
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0

Киченок и Остапенко получили первых соперниц в Индиан-Уэллс

В парном разряде выступит лишь одна украинка

06 марта 2024, 08:03 |
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Киченок и Остапенко получили первых соперниц в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок и Алена Остапенко

Состоялась жеребьевка парного разряда на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В паре Украину представит только Людмила Киченок. В матче первого раунда она и Алена Остапенко из Латвии сыграют против итальянского-немецкого дуэта Сара Эррани / Лаура Зигемунд.

Отметим, что Киченок и Остапенко получили 8-й номер посева.

В одиночном разряде в основе выступят 5 украинских теннисисток.

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WTA Индиан-Уэллс Алена Остапенко Сара Эррани Лаура Зигемунд
Источник Sport.ua
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