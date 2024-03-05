Украинки узнали соперниц в основной сетке турнира в Индиан-Уэллс
В этом году в основе сыграют пять представительниц Украины
Состоялась жеребьевка основной сетки турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс, который будет сыгран в ближайшие две недели.
В основе по рейтингу сыграют пять украинок: Элина Свитолина, Даяна Ястремская, Марта Костюк, Ангелина Калинина и Леся Цуренко.
Свитолина (№17 WTA) получила 16-й номер посева и начнет турнир матчем против победительницы матча Катерина Синякова (№41 WTA) – Грет Миннен (№81 WTA).
30-я сеяная Ястремская (№31 WTA) во втором круге сразится с Эммой Радукану (№250 WTA) или квалифаером.
Костюк (№32 WTA) как 31-й номер посева во втором круге померится силами с Чжан Шуай (№713 WTA) или теннисисткой из квалификации.
Калинина (№35 WTA) в статусе 32-го номера посева стартует поединком второго раунда против победительницы матча Магдалена Френх (№43 WTA) – Лючия Бронцетти (№53 WTA).
Цуренко (№37 WTA) в матче первого раунда сыграет с соперницей из квалификации. Во втором круге уже ждет 23-й номер посева Эмма Наварро.
В квалификации играла Дарья Снигур, но пробиться в основу ей не удалось.
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