Снигур не сумела выйти в финал квалификации в Индиан-Уэллс

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№135 WTA) не смогла успешно начать выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче первого раунда квалификации украинка заменила чешку Сару Бейлек, но не сумела обыграть Хейли Баптист из США (№105 WTA).

Индиан-Уэллс. Первый круг квалификации

Дарья Снигур (Украина) – Хейли Баптист (США) – 2:6, 3:6

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Хейли Баптист сразится против 11-й сеяной Клары Таусон из Дании.