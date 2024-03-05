Снигур не сумела выйти в финал квалификации в Индиан-Уэллс
Дарья проиграла Хейли Баптист из США
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№135 WTA) не смогла успешно начать выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче первого раунда квалификации украинка заменила чешку Сару Бейлек, но не сумела обыграть Хейли Баптист из США (№105 WTA).
Индиан-Уэллс. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Хейли Баптист (США) – 2:6, 3:6
Это была первая встреча теннисисток.
В следующем раунде Хейли Баптист сразится против 11-й сеяной Клары Таусон из Дании.
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