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WTA
05 марта 2024, 00:33 | Обновлено 05 марта 2024, 00:35
130
0

Снигур не сумела выйти в финал квалификации в Индиан-Уэллс

Дарья проиграла Хейли Баптист из США

05 марта 2024, 00:33 | Обновлено 05 марта 2024, 00:35
130
0
Снигур не сумела выйти в финал квалификации в Индиан-Уэллс
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№135 WTA) не смогла успешно начать выступления на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.

В матче первого раунда квалификации украинка заменила чешку Сару Бейлек, но не сумела обыграть Хейли Баптист из США (№105 WTA).

Индиан-Уэллс. Первый круг квалификации
Дарья Снигур (Украина) – Хейли Баптист (США) – 2:6, 3:6

Это была первая встреча теннисисток.

В следующем раунде Хейли Баптист сразится против 11-й сеяной Клары Таусон из Дании.

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Источник Sport.ua
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