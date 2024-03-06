ITF06 марта 2024, 07:33 |
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Розыгрыш Кубка Хопмана в этом году отменили. Известна причина
Причиной такого решения стал Олимпийский теннисный турнир в Париже
06 марта 2024, 07:33 |
61
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Организаторы Кубка Хопмана сообщили, что он в этом году не состоится.
Причиной такого решения стал Олимпийский теннисный турнир в Париже, старт которого запланирован на 27 июля.
«Вместе с ITF мы решили поставить турнир на паузу, поскольку он слишком близко к Олимпиаде. Нам не терпится увидеть вас на Лазурном берегу в 2025-м», – сообщила пресс-служба турнира.
Отметим, что Кубка Хопмана должен был состояться в июле в Ницце. Действующими чемпионами соревнований является сборная Хорватии.
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