Розыгрыш Кубка Хопмана в этом году отменили. Известна причина

Организаторы Кубка Хопмана сообщили, что он в этом году не состоится.

Причиной такого решения стал Олимпийский теннисный турнир в Париже, старт которого запланирован на 27 июля.

«Вместе с ITF мы решили поставить турнир на паузу, поскольку он слишком близко к Олимпиаде. Нам не терпится увидеть вас на Лазурном берегу в 2025-м», – сообщила пресс-служба турнира.

Отметим, что Кубка Хопмана должен был состояться в июле в Ницце. Действующими чемпионами соревнований является сборная Хорватии.