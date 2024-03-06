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  4. Розыгрыш Кубка Хопмана в этом году отменили. Известна причина
ITF
06 марта 2024, 07:33 |
61
0

Розыгрыш Кубка Хопмана в этом году отменили. Известна причина

Причиной такого решения стал Олимпийский теннисный турнир в Париже

06 марта 2024, 07:33 |
61
0
Розыгрыш Кубка Хопмана в этом году отменили. Известна причина
Hopman Cup

Организаторы Кубка Хопмана сообщили, что он в этом году не состоится.

Причиной такого решения стал Олимпийский теннисный турнир в Париже, старт которого запланирован на 27 июля.

«Вместе с ITF мы решили поставить турнир на паузу, поскольку он слишком близко к Олимпиаде. Нам не терпится увидеть вас на Лазурном берегу в 2025-м», – сообщила пресс-служба турнира.

Отметим, что Кубка Хопмана должен был состояться в июле в Ницце. Действующими чемпионами соревнований является сборная Хорватии.

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Кубок Хопмана Олимпийские игры 2024
Источник Twitter
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