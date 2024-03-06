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Клубный чемпионат мира
06 марта 2024, 06:30 | Обновлено 06 марта 2024, 06:55
572
0

Клубный ЧМ-2025. Какие команды уже отобрались на турнир?

Подтверждены правила квалификации команд, сроки и формат турнира

06 марта 2024, 06:30 | Обновлено 06 марта 2024, 06:55
572
0
Клубный ЧМ-2025. Какие команды уже отобрались на турнир?
FIFA

Международная федерация футбола (ФИФА) обнародовала все данные о клубном чемпионате мира 2025. Подтверждены правила квалификации команд, сроки и формат турнира.

В 2025 году впервые состоится клубный чемпионат мира по новому формату. В нем примут участие 32 клуба из УЕФА, АФК, КАФ, КОНКАКАФ, КОНМЕБОЛ и ОФК. Новое соревнование будет носить название Mundial de Clubes FIFA.

Первым хозяином нового клубного турнира ФИФА станут США. Соревнования пройдут с 15 июня по 13 июля 2025 года.

Количество команд и правила квалификации

В турнире будут соревноваться 32 команды, распределение между конфедерациями следующее:

  • КАФ (Африка): 4 команды (три через Лигу чемпионов КАФ и одна по рейтингу КАФ).
  • АФК (Азия): 4 команды (три через Лигу чемпионов АФК и одна по рейтингу АФК).
  • УЕФА (Европа): 12 команд (четыре из Лиги чемпионов УЕФА и восемь по рейтингу УЕФА).
  • КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка, Карибский бассейн): 4 команды (все через Кубок чемпионов КОНКАКАФ).
  • ОФК (Океания): 1 команда (по рейтингу ОФК).
  • КОНМЕБОЛ (Южная Америка): 6 команд (четыре через Кубок Либертадореса и две через рейтинг КОНМЕБОЛ).
  • Страна-хозяин: 1 команда.

Команды, уже прошедшие квалификацию на КЧМ-2025

Уже квалифицировались 19 из 32 команд.

  • КАФ (Африка): Аль-Ахли (Египет), Видад (Марокко).
  • АФК (Азия): Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Урава Ред Даймондс (Япония).
  • УЕФА (Европа): Челси (Англия), Реал (Испания), Манчестер Сити (Англия), Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Интер (Италия), Порту (Португалия), Бенфика (Португалия).
  • КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка, Карибский бассейн): Монтеррей (Мексика), Сиэтл Саундерс (США), Леон (Мексика).
  • ОФК (Океания): Окленд Сити (Новая Зеландия).
  • КОНМЕБОЛ (Южная Америка): Палмейрас (Бразилия), Фламенго (Бразилия), Флуминенсе (Бразилия).

13 вакантных мест будут заполнены следующим образом:

  • КАФ (Африка): Лига чемпионов КАФ-2023/2024 и рейтинговый путь КАФ.
  • АФК (Азия): Лига чемпионов АФК-2023/2024 и рейтинговый путь АФК.
  • УЕФА (Европа): Лига чемпионов УЕФА-2023/2024 и рейтинговый путь УЕФА (три команды).
  • КОНКАКАФ (Северная и Центральная Америка, Карибский бассейн): Кубок чемпионов КОНКАКАФ-2024.
  • КОНМЕБОЛ (Южная Америка): Кубок Либертадорес-2024 и рейтинговый путь КОНМЕБОЛ (две команды).
  • Страна-хозяин: одна команда.

Критерии квалификации. В случае победы клуба в двух или более главных турнирах любой конфедерации в течение периода 2021-2024 годов для предоставления права выступления на турнире будет использоваться рейтинговый путь.

Количество клубов из одной страны будет ограничено двумя, за исключением случаев, когда более двух клубов из одной страны выиграют главный клубный турнир любой конфедерации в течение четырехлетнего периода.

Формат КЧМ-2025. На групповом этапе 32 команды-участники будут распределены на 8 групп по 4 команды в каждой. Матчи будут проходить по одноколесной системе. Две лучшие команды из группы выходят в 1/8 финала. Далее – стыковые матчи плей-офф от 1/8 финала до финального поединка. Матч за третье место не проводится.

Клубный ЧМ-2025. Какие команды уже отобрались на турнир?

Рейтинг для команд УЕФА

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Источник Украинская ассоциация футбола
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