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Клубный чемпионат мира
18 декабря 2023, 21:00 | Обновлено 18 декабря 2023, 22:22
4727
6

Мудрик, Лунин и Трубин. Стали известны 19 из 32 участников клубного ЧМ-2025

Клубный чемпионат мира 2025 пройдет в США и будет расширен до 32 команд

18 декабря 2023, 21:00 | Обновлено 18 декабря 2023, 22:22
4727
6
Мудрик, Лунин и Трубин. Стали известны 19 из 32 участников клубного ЧМ-2025
FIFA

Клубный чемпионат мира в 2025 году пройдет в США и будет расширен до 32 команд. Для УЕФА (Европы) выделено 12 пропусков.

Эти 12 мест будут распределены так: победители Лиги чемпионов в период с 2021 по 2024 год (Челси, Реал, Ман Сити и победитель текущего сезона ЛЧ), плюс 8 команд на основе клубного рейтинга за 4-летний период.

Или же 9 команд по рейтингу, если ЛЧ 2023/24 снова выиграет Реал или Ман Сити (Челси в текущем евросезоне не участвует) или же одна из топ-8 команд рейтинга.

На клубном ЧМ-2025 введено ограничение в две команды от страны. Исключение сделают, если 3 или 4 клуба из одной страны выиграют топ-турнир своего континента.

Сейчас уже известны 19 из 32 участников клубного ЧМ-2025:

🔹 UEFA (Европа) [12 клубов]: Челси (Англия), Манчестер Сити (Англия), Реал (Испания), + добавились по рейтингу: Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Интер (Италия), Порту (Португалия), Бенфика (Португалия)
🔹 CONMEBOL (Ю. Америка) [6]: Палмейрас, Фламенго, Флуминенсе (Бразилия)
🔹 CONCACAF (С. Америка) [4]: Монтеррей, Леон (Мексика), Сиэтл Саундерс (США)
🔹 AFC (Азия) [4]: Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Урава Ред Даймондс (Япония)
🔹 CAF (Африка) [4]: Аль-Ахли (Египет), Видад Касабланка (Марокко)
🔹 OFC (Океания) [1]: Окленд Сити (Австралия)
🔹 Организатор (США) [1]: пока неизвестно

Отметим, что путевку на КЧМ-2025 уже получили как минимум три украинца (если останутся в своих клубах, в которых они сейчас): Михаил Мудрик (Челси), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин (Бенфика).

В ФИФА определили, какой используется рейтинг для квалификации

Для квалификации в зоне УЕФА подсчитываются 4-летние выступления в Лиге чемпионов (исключая другие еврокубковые турниры) по правилам УЕФА.

А именно: 2 очка – за каждую победу в группе и матчах плей-офф, 1 очко – за ничью. Бонусы: 4 очка – за участие в группе ЛЧ, 5 очков – за выход в плей-офф, по 1 очку – за выход в четвертьфинал, полуфинал и финал.

  • Шахтер остался за чертой квалификации КЧМ-2005 и не сыграет в этом турнире

Горняки имеют в текущем сезоне 10 очков (4 – за участие в группе, 4 – за две победы над Антверпеном, 2 – за выигрыш у Барселоны). Всего за 4 последних сезона оранжево-черные набрали 35 баллов.

Горняки в 4-летнем рейтинге занимают 11-е место, если отбросить клубы вне лимита – два от страны.

🔹 Топ-8 претендентов: Бавария (100), ПСЖ (77), Интер (74), Боруссия Д (67), Порту (66), Атлетико М (62), Бенфика (52), Ювентус (47).

🔹 За чертой: РБ Зальцбург (40), Аякс (39), Шахтер (35).

Команды, выделенные жирным шрифтом (Бавария, ПСЖ. Интер, Порту, Бенфика), математически гарантировали себе участие в КЧМ-2025.

От Испании за одну путевку ведут борьбу Атлетико М (62) и Барселона (55). У Германии – Боруссия Д (67) и РБ Лейпциг (61). У Италии – Ювентус (47) и Наполи (41), так как Милан (41) выбыл из ЛЧ и свою копилку не пополнит.

Квалификация к клубному ЧМ-2025 по футболу

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статистические расклады клубный чемпионат мира по футболу Челси Манчестер Сити Реал Мадрид Бавария ПСЖ Интер Милан Порту Бенфика Палмейрас Фламенго Флуминенсе Монтеррей Леон (Мексика) Сиэтл Саундерс Аль-Хиляль Урава Редс Аль-Ахли Каир Видад Касабланка Михаил Мудрик Анатолий Трубин Андрей Лунин выбор редакции
Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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Alexiy.Kriv
Хороший турнірчик!Цікаво буде спостерігати🤓
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+2
avk2307
Три -четыре статьи о высоких шансах Шахтера и итоговая  статья, которая изначально многими и прогнозировалась, т.к конечно шансы у Шахтера были  выше чем у остальных команд УПЛ, но и  мизерные учитывая результаты команд из других стран.
Ну такое, хоть про этот турнир больше узнали.
Но назвать надо было по другому: что то типа Шахтер не едет, но наши будут.
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+1
anacreon
Хворим нема покою. Так і бачу, як в Латинській Америці будуть з захопленням дивитися і переживати в матчі Порту - Видад Касабланка, а людям в Європі дуже буде цікаво хто виграє у Леон (Мексика) - Урава Ред Даймондс (Японія)...А як американські глядачі будуть "дратися" за квитки на такі матчі...
Фактично по суті це буде товариський турнір. Як зараз влітку євро-топи їздять По Америках та Японіях. 
Тільки навіщось туди подобавляли купу якихось Мексиканських,  Японських, Мароканських клубів, які нафік нікому не цікаві. А також європейські не-топи Бенфіка, Порту, Баварія. Не вистачає тільки якогось Реал Сес'єдаду, Спарта Прага та Шахтаря.
Враховуючи, що і зараз інтерес до клубного чемпіонату на нулі. Бо переможець ЛЧ йтак майже завжди перемагає весь той Клуб.
Єдине, що мало би мати якийсь мінімальний інтерес це євро-топи Барса, Реал, Сіті, Ліверпуль, Ман Юнайтед, Челсі, Арсенал, Ювентус, Інтер, Мілан проти відомих клубів Бразилії і Аргентини, з яких в Європу приходили всі ці Неймари і Марадони. І чисто по приколу добавити 1-2 найсильніші клуби  США. Щоб подивитися на їхній реальний рівень.
І проводити групові матчі в містах Аргентини і Бразилії. Бо там був би реальний інтерес, коли б до їхніх Сантосів і Палмейрасів змагатися привезли Реали з Барселонами. Щоб довести, що їхні клуби теж ого-го.
А коли там усі ці японці, єгиптяни, мексиканці, то це все пусті матчі, нікому не цікаві.
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-1
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Евгений Кожушко
Сенс запрошувать команди з решти світу якщо євроклуби всіх порвуть?
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-2
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