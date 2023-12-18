Мудрик, Лунин и Трубин. Стали известны 19 из 32 участников клубного ЧМ-2025

Клубный чемпионат мира в 2025 году пройдет в США и будет расширен до 32 команд. Для УЕФА (Европы) выделено 12 пропусков.

Эти 12 мест будут распределены так: победители Лиги чемпионов в период с 2021 по 2024 год (Челси, Реал, Ман Сити и победитель текущего сезона ЛЧ), плюс 8 команд на основе клубного рейтинга за 4-летний период.

Или же 9 команд по рейтингу, если ЛЧ 2023/24 снова выиграет Реал или Ман Сити (Челси в текущем евросезоне не участвует) или же одна из топ-8 команд рейтинга.

На клубном ЧМ-2025 введено ограничение в две команды от страны. Исключение сделают, если 3 или 4 клуба из одной страны выиграют топ-турнир своего континента.

Сейчас уже известны 19 из 32 участников клубного ЧМ-2025:

🔹 UEFA (Европа) [12 клубов]: Челси (Англия), Манчестер Сити (Англия), Реал (Испания), + добавились по рейтингу: Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Интер (Италия), Порту (Португалия), Бенфика (Португалия)

🔹 CONMEBOL (Ю. Америка) [6]: Палмейрас, Фламенго, Флуминенсе (Бразилия)

🔹 CONCACAF (С. Америка) [4]: Монтеррей, Леон (Мексика), Сиэтл Саундерс (США)

🔹 AFC (Азия) [4]: Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Урава Ред Даймондс (Япония)

🔹 CAF (Африка) [4]: Аль-Ахли (Египет), Видад Касабланка (Марокко)

🔹 OFC (Океания) [1]: Окленд Сити (Австралия)

🔹 Организатор (США) [1]: пока неизвестно

Отметим, что путевку на КЧМ-2025 уже получили как минимум три украинца (если останутся в своих клубах, в которых они сейчас): Михаил Мудрик (Челси), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин (Бенфика).

В ФИФА определили, какой используется рейтинг для квалификации

Для квалификации в зоне УЕФА подсчитываются 4-летние выступления в Лиге чемпионов (исключая другие еврокубковые турниры) по правилам УЕФА.

А именно: 2 очка – за каждую победу в группе и матчах плей-офф, 1 очко – за ничью. Бонусы: 4 очка – за участие в группе ЛЧ, 5 очков – за выход в плей-офф, по 1 очку – за выход в четвертьфинал, полуфинал и финал.

Шахтер остался за чертой квалификации КЧМ-2005 и не сыграет в этом турнире

Горняки имеют в текущем сезоне 10 очков (4 – за участие в группе, 4 – за две победы над Антверпеном, 2 – за выигрыш у Барселоны). Всего за 4 последних сезона оранжево-черные набрали 35 баллов.

Горняки в 4-летнем рейтинге занимают 11-е место, если отбросить клубы вне лимита – два от страны.

🔹 Топ-8 претендентов: Бавария (100), ПСЖ (77), Интер (74), Боруссия Д (67), Порту (66), Атлетико М (62), Бенфика (52), Ювентус (47).

🔹 За чертой: РБ Зальцбург (40), Аякс (39), Шахтер (35).

Команды, выделенные жирным шрифтом (Бавария, ПСЖ. Интер, Порту, Бенфика), математически гарантировали себе участие в КЧМ-2025.

От Испании за одну путевку ведут борьбу Атлетико М (62) и Барселона (55). У Германии – Боруссия Д (67) и РБ Лейпциг (61). У Италии – Ювентус (47) и Наполи (41), так как Милан (41) выбыл из ЛЧ и свою копилку не пополнит.

Квалификация к клубному ЧМ-2025 по футболу