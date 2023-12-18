Мудрик, Лунин и Трубин. Стали известны 19 из 32 участников клубного ЧМ-2025
Клубный чемпионат мира 2025 пройдет в США и будет расширен до 32 команд
Клубный чемпионат мира в 2025 году пройдет в США и будет расширен до 32 команд. Для УЕФА (Европы) выделено 12 пропусков.
Эти 12 мест будут распределены так: победители Лиги чемпионов в период с 2021 по 2024 год (Челси, Реал, Ман Сити и победитель текущего сезона ЛЧ), плюс 8 команд на основе клубного рейтинга за 4-летний период.
Или же 9 команд по рейтингу, если ЛЧ 2023/24 снова выиграет Реал или Ман Сити (Челси в текущем евросезоне не участвует) или же одна из топ-8 команд рейтинга.
На клубном ЧМ-2025 введено ограничение в две команды от страны. Исключение сделают, если 3 или 4 клуба из одной страны выиграют топ-турнир своего континента.
Сейчас уже известны 19 из 32 участников клубного ЧМ-2025:
🔹 UEFA (Европа) [12 клубов]: Челси (Англия), Манчестер Сити (Англия), Реал (Испания), + добавились по рейтингу: Бавария (Германия), ПСЖ (Франция), Интер (Италия), Порту (Португалия), Бенфика (Португалия)
🔹 CONMEBOL (Ю. Америка) [6]: Палмейрас, Фламенго, Флуминенсе (Бразилия)
🔹 CONCACAF (С. Америка) [4]: Монтеррей, Леон (Мексика), Сиэтл Саундерс (США)
🔹 AFC (Азия) [4]: Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Урава Ред Даймондс (Япония)
🔹 CAF (Африка) [4]: Аль-Ахли (Египет), Видад Касабланка (Марокко)
🔹 OFC (Океания) [1]: Окленд Сити (Австралия)
🔹 Организатор (США) [1]: пока неизвестно
Отметим, что путевку на КЧМ-2025 уже получили как минимум три украинца (если останутся в своих клубах, в которых они сейчас): Михаил Мудрик (Челси), Андрей Лунин (Реал), Анатолий Трубин (Бенфика).
В ФИФА определили, какой используется рейтинг для квалификации
Для квалификации в зоне УЕФА подсчитываются 4-летние выступления в Лиге чемпионов (исключая другие еврокубковые турниры) по правилам УЕФА.
А именно: 2 очка – за каждую победу в группе и матчах плей-офф, 1 очко – за ничью. Бонусы: 4 очка – за участие в группе ЛЧ, 5 очков – за выход в плей-офф, по 1 очку – за выход в четвертьфинал, полуфинал и финал.
- Шахтер остался за чертой квалификации КЧМ-2005 и не сыграет в этом турнире
Горняки имеют в текущем сезоне 10 очков (4 – за участие в группе, 4 – за две победы над Антверпеном, 2 – за выигрыш у Барселоны). Всего за 4 последних сезона оранжево-черные набрали 35 баллов.
Горняки в 4-летнем рейтинге занимают 11-е место, если отбросить клубы вне лимита – два от страны.
🔹 Топ-8 претендентов: Бавария (100), ПСЖ (77), Интер (74), Боруссия Д (67), Порту (66), Атлетико М (62), Бенфика (52), Ювентус (47).
🔹 За чертой: РБ Зальцбург (40), Аякс (39), Шахтер (35).
Команды, выделенные жирным шрифтом (Бавария, ПСЖ. Интер, Порту, Бенфика), математически гарантировали себе участие в КЧМ-2025.
От Испании за одну путевку ведут борьбу Атлетико М (62) и Барселона (55). У Германии – Боруссия Д (67) и РБ Лейпциг (61). У Италии – Ювентус (47) и Наполи (41), так как Милан (41) выбыл из ЛЧ и свою копилку не пополнит.
Квалификация к клубному ЧМ-2025 по футболу
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ксавье Коффен объяснил, почему украинка не вышла на матч против Мирры Андреевой
Экспресс-представление «Марселя» – соперника «горняков» в 1/16 финала Лиги Европы
Ну такое, хоть про этот турнир больше узнали.
Но назвать надо было по другому: что то типа Шахтер не едет, но наши будут.
Фактично по суті це буде товариський турнір. Як зараз влітку євро-топи їздять По Америках та Японіях.
Тільки навіщось туди подобавляли купу якихось Мексиканських, Японських, Мароканських клубів, які нафік нікому не цікаві. А також європейські не-топи Бенфіка, Порту, Баварія. Не вистачає тільки якогось Реал Сес'єдаду, Спарта Прага та Шахтаря.
Враховуючи, що і зараз інтерес до клубного чемпіонату на нулі. Бо переможець ЛЧ йтак майже завжди перемагає весь той Клуб.
Єдине, що мало би мати якийсь мінімальний інтерес це євро-топи Барса, Реал, Сіті, Ліверпуль, Ман Юнайтед, Челсі, Арсенал, Ювентус, Інтер, Мілан проти відомих клубів Бразилії і Аргентини, з яких в Європу приходили всі ці Неймари і Марадони. І чисто по приколу добавити 1-2 найсильніші клуби США. Щоб подивитися на їхній реальний рівень.
І проводити групові матчі в містах Аргентини і Бразилії. Бо там був би реальний інтерес, коли б до їхніх Сантосів і Палмейрасів змагатися привезли Реали з Барселонами. Щоб довести, що їхні клуби теж ого-го.
А коли там усі ці японці, єгиптяни, мексиканці, то це все пусті матчі, нікому не цікаві.