Шахтер, если обыграет Порту, получит большие шансы на участие в КЧМ-2025

Донецкий «Шахтер» будет иметь высокие шансы попасть в клубный чемпионат мира 2025, если сумеет обыграть португальский Порту и выйти в плей-офф Лиги чемпионов 2023/24. При ничьей или поражении у горняков шансов на выступление в КЧМ-2025 не будет вообще.

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Клубный чемпионат мира в 2025 году пройдет в США и будет расширен до 32 команд. Для УЕФА (Европы) выделено 12 пропусков.

Эти 12 мест будут распределены так: победители Лиги чемпионов в период с 2021 по 2024 год (Челси, Реал, Ман Сити и победитель текущего сезона ЛЧ), плюс 8 команд на основе клубного рейтинга за 4-летний период.

Или же 9 команд по рейтингу, если ЛЧ 2023/24 снова выиграет Реал или Ман Сити (Челси в текущем евросезоне не участвует).

Известны 13 из 32 участников клубного ЧМ-2025:

🔹 UEFA (Европа) [12 клубов]: Челси, Манчестер Сити (Англия), Реал (Испания)

(Европа) [12 клубов]: Челси, Манчестер Сити (Англия), Реал (Испания) 🔹 CONMEBOL (Ю. Америка) [6]: Палмейрас, Фламенго, Флуминенсе (Бразилия)

(Ю. Америка) [6]: Палмейрас, Фламенго, Флуминенсе (Бразилия) 🔹 CONCACAF (С. Америка) [4]: Монтеррей, Леон (Мексика), Сиэтл Саундерс (США)

(С. Америка) [4]: Монтеррей, Леон (Мексика), Сиэтл Саундерс (США) 🔹 AFC (Азия) [4]: Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Урава Ред Даймондс (Япония)

(Азия) [4]: Аль-Хиляль (Саудовская Аравия), Урава Ред Даймондс (Япония) 🔹 CAF (Африка) [4]: Аль-Ахли (Египет), Видад Касабланка (Марокко)

(Африка) [4]: Аль-Ахли (Египет), Видад Касабланка (Марокко) 🔹 OFC (Океания) [1]: пока неизвестно

(Океания) [1]: пока неизвестно 🔹 Организатор (США) [1]: пока неизвестно

Квалификация к клубному ЧМ-2025 по футболу

На клубном ЧМ-2025 введено ограничение в две команды от страны. Исключение сделают, если все трое или четверо клубов из одной страны выиграют топ-турнир своего континента.

Например, у Англии уже есть Челси и Ман Сити в списке участников, и ни одна английская команда по рейтингу отобрана не будет. Правда, если Арсенал или Ньюкасл выиграют ЛЧ 2023/24, тогда Англия будет представлена тремя командами на КЧМ-2025.

Если ЛЧ 2023/24 выиграет Реал или Ман Сити – тогда будет дополнительная вакансия, и отбор по рейтингу пойдет для 9 команд, а не 8.

Пока что официально не определен метод расчета четырехлетних рейтингов, но учитываются только выступления в Лиге чемпионов. Вопрос заключается в том, будет ли использоваться система начисления рейтинговых очков от ФИФА или от УЕФА.

Вариант 1. Подсчет выступлений в ЛЧ по правилам ФИФА

Ниже приведен рейтинг клубов-претендентов, подсчитанный по правилам ФИФА: 5 очков – за участие в ЛЧ, три очка – за победу, одно – за ничью.

Например, Шахтер имеет в текущем сезоне 14 очков (5 – за участие, 6 – за две победы над Антверпеном, 3 – за выигрыш у Барселоны). Всего за 4 последних сезона оранжево-черные набрали 45 баллов по такой методике.

Горняки занимают 10-е место, если не учитывать клубы, не проходящие по лимиту от страны (английские и др.).

🔹 Топ-8 претендентов: Бавария (109), Интер (75), ПСЖ (74), Боруссия Д (68), Порту (66), Барселона (62), Бенфика (53), Ювентус (52), .

🔹 За чертой: Аякс (47), Шахтер (45), РБ Зальцбург (45).

Отставание донецкой команды от идущего на 8-м месте Ювентуса составляет 7 очков, которые вполне можно отыграть.

Вариант 2. Подсчет выступлений в ЛЧ по правилам УЕФА

Вторая возможная версия рейтинга – подсчитывать 4-летние выступления в Лиге чемпионов, но по правилам УЕФА.

А именно: 2 очка – за каждую победу в группе и матчах плей-офф, 1 очко – за ничью. Бонусы: 4 очка – за участие в группе ЛЧ, 5 очков – за выход в плей-офф, по 1 очку – за выход в четвертьфинал, полуфинал и финал.

По такой методике Шахтер имеет в текущем сезоне 10 очков (4 – за участие в группе, 4 – за две победы над Антверпеном, 2 – за выигрыш у Барселоны). Всего за 4 последних сезона горняки набрали 35 баллов.

Горняки занимают 11-е место, если отбросить клубы вне лимита в два от страны.

🔹 Топ-8 претендентов: Бавария (100), Интер (74), ПСЖ (71), Боруссия Д (66), Атлетико М (60), Порту (59), Бенфика (52), Ювентус (47).

🔹 За чертой: РБ Зальцбург (40), Аякс (39), Шахтер (35).

Отставание горняков от идущего на 8-м месте Ювентуса составляет 12 очков, и эта задача выглядит непростой. Если же появится 9-я путевка по рейтингу, тогда надо ликвидировать гандикап всего в 5 очков. И это можно сделать уже вечером 13 декабря за счет победы над Порту (+2 очка), что автоматически принесет пропуск в плей-офф (+5 очков).

Вопрос квалификации Шахтера в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25

Также «Шахтер» имеет высокие шансы воспользоваться новым правилом УЕФА и попасть напрямую в групповой раунд Лиги чемпионов 2024/25.

«Шахтеру» нужно, чтобы выполнились такие условия:

Обязательно следует выиграть чемпионат Украины 2023/24

Победитель ЛЧ 2023/24 должен занять в своем национальном чемпионате высокое место – в зоне попадания в ЛЧ

«Копенгаген», «Славия» Прага и «Динамо» Загреб не должны обогнать «Шахтер» в 5-летнем клубном рейтинге

Рейтинг клубов для заполнения вакансии обладателя трофея в групповом раунде ЛЧ

В плей-офф Лиги чемпионов 2023/24 вышли 14 команд:

Реал Мадрид, Реал Сосьедад, Атлетико М, Барселона (Испания)

Бавария, Боруссия Д, РБ Лейпциг (Германия)

Наполи, Интер, Лацио (Италия)

Арсенал, Ман Сити, (Англия)

ПСВ (Нидерланды)

Копенгаген (Дания)

Оставшиеся 2 путевки в 1/8 финала Лиги чемпионов 13 декабря разыграют 5 команд.

Ниже указана вероятность выхода в плей-офф для каждого клуба (по данным Football Rankings)

Группа F

ПСЖ (7 очков) – 67.38%

Ньюкасл (5 очков) – 25.25%

Милан (5 очок) – 7.37%

Группа H

Порту (9 очков) – 83.24%

Шахтер (9 очков) – 16.76%

Наиболее вероятный посев для жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов