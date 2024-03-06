Сборная Украины U-17 стартует в элит-раунде отбора Евро-2024 в Греции

6 марта юношеская сборная Украины U-17 стартует в элит-раунде отбора на Евро-2024 U-17, финальный раунд которого пройдет с 20 мая по 5 июня на Кипре.

Сине-желтые будут играть в группе 4 со сборными Швейцарии, Словакии и хозяевами мини-турнира – командой Греции, с которой и проведут первый матч 6 марта в 15:00.

В финальную стадию выйдут 8 победителей групп элит-раунда отбора и 7 обладателей вторых мест с лучшими результатами.

Расписание матчей сборной Украины U-17:

06.03.2024. 15:00. Греция – Украина

09.03.2024. 14:00. Швейцария – Украина

12.03.2024. 15:00. Украина – Словакия

Главный тренер сборной Юрий Мороз вызвал на турнир таких игроков:

Вратари: Александр Харечко («Рух» Львов), Назар Макаренко («Днепр-1»), Илья Волошин («Реал», Испания).

Защитники: Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков), Алексей Рыбак, Демьян Третяк (оба – «Динамо» Киев), Евгений Рябоконь («Словацко», Чехия), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба – «Шахтер» Донецк), Дмитрий Стрельчук («Бавария», Германия)

Полузащитники: Назар Бондарь («Рух» Львов), Александр Драган («Аталанта», Италия), Евгений Гармаш («Шахтер» Донецк), Богдан Оличенко («Бавария», Германия), Владимир Озимай, Павел Люсин, Богдан Редушко (все – Динамо Киев), Али Халилов (Днепр-1).

Нападающие: Дмитрий Богданов («Динамо» Д, Германия), Иван Денисов («Рух» Львов), Артем Степанов («Байер», Германия).