Игроки Реала, Баварии, Аталанты. Заявка Украины U-17 на матчи отбора Евро

Новый тренер сборной Украины U-17 Юрий Мороз объявил заявку на матчи элит-раунда отбора Евро-2024.

Отметим, что в составе есть новичок «Реала» Илья Волошин, игроки «Баварии» Дмитрий Стрильчук и Богдан Оличенко, футболист «Аталанты» Александр Драган, представитель «Байера» Артем Степанов.

Юные украинцы в этом раунде отбора сыграют против Греции (принимают мини-турнир), Швейцарии и Словакии. По итогам трех матчей на Евро выйдут победители восьми групп, а также семь лучших вторых команд.

Украина U-17 сыграет с Грецией 6 марта, затем выйдет на игру против Швейцарии 9 марта и завершит отбор встречей со Словакией 12 марта.

Вратари: Александр Харечко («Рух» Львов), Назар Макаренко («Днепр-1» Днепр), Илья Волошин («Реал», Испания).

Защитники: Кирилл Дигтярь («Металлист» Харьков), Алексей Рыбак, Демьян Третяк (оба - «Динамо» Киев), Евгений Рябоконь («Словацко», Чехия), Никита Шелекета, Егор Данковский (оба - «Шахтер» Донецк), Дмитрий Стрельчук («Бавария», Германия).

Полузащитники: Назар Бондарь («Рух» Львов), Александр Драган («Аталанта», Италия), Евгений Гармаш («Шахтер» Донецк), Богдан Оличенко («Бавария», Германия), Владимир Озимай, Павел Люсин, Богдан Редушко (все - «Динамо» Киев), Али Халилов («Днепр-1» Днепр).

Нападающие: Дмитрий Богданов («Динамо» Д, Германия), Иван Денисов («Рух» Львов), Артем Степанов («Байер», Германия).

Евро-2024 пройдет с 20 мая по 5 июня на Кипре.