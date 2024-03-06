Гарри КЕЙН: «Надеюсь, для Баварии это поворотный момент сезона»

Вечером 5 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Бавария» и «Лацио».

В поединке на стадионе Альянц Арена в Мюнхене хозяева поля победили со счетом 3:0 и вышли в 1/4 финала.

Лучший игрок матча Гарри Кейн, автор дубля, после игры рассказал:

«Я думаю, это был действительно важный момент в сезоне. Все смотрели на нас, на то, как мы собираемся реагировать после первого матча, и это было отличное выступление всех нас. С мячом, без мяча, энергия, которую мы привнесли, действительно важна.

Надеюсь, мы сможем использовать это как поворотный момент на оставшуюся часть сезона. Если мы будем так выступать в большинстве игр, то будем побеждать.

Я доволен двумя забитыми голами. О нападающем судят по голам и результативным передачам, особенно в больших матчах, в плей-офф, как сегодня. Возможность помочь команде укрепляет уверенность в себе, уверенность в команде. Я просто собираюсь продолжать пытаться делать то, что я делаю. Пока что это был хороший сезон для меня с точки зрения голов, но как команда мы знаем, что можем добиться большего.

Идеальный для нас вечер. Важная была игра. Мы проиграли со счетом 0:1 первый матч. Безусловно, для нас это был важный во всем сезоне момент – получилась игра на высшем уровне.

Первый гол был забит просто из-за попадания в штрафную. Мы говорили об этом всю неделю. Что касается второго гола, я не торопился забивать левой ногой – было здорово видеть, как это сработало».