Гарри КЕЙН: «Надеюсь, для Баварии это поворотный момент сезона»
Автор дубля в ворота Лацио рассказал о матче 1/8 финала Лиги чемпионов
Вечером 5 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Бавария» и «Лацио».
В поединке на стадионе Альянц Арена в Мюнхене хозяева поля победили со счетом 3:0 и вышли в 1/4 финала.
Лучший игрок матча Гарри Кейн, автор дубля, после игры рассказал:
«Я думаю, это был действительно важный момент в сезоне. Все смотрели на нас, на то, как мы собираемся реагировать после первого матча, и это было отличное выступление всех нас. С мячом, без мяча, энергия, которую мы привнесли, действительно важна.
Надеюсь, мы сможем использовать это как поворотный момент на оставшуюся часть сезона. Если мы будем так выступать в большинстве игр, то будем побеждать.
Я доволен двумя забитыми голами. О нападающем судят по голам и результативным передачам, особенно в больших матчах, в плей-офф, как сегодня. Возможность помочь команде укрепляет уверенность в себе, уверенность в команде. Я просто собираюсь продолжать пытаться делать то, что я делаю. Пока что это был хороший сезон для меня с точки зрения голов, но как команда мы знаем, что можем добиться большего.
Идеальный для нас вечер. Важная была игра. Мы проиграли со счетом 0:1 первый матч. Безусловно, для нас это был важный во всем сезоне момент – получилась игра на высшем уровне.
Первый гол был забит просто из-за попадания в штрафную. Мы говорили об этом всю неделю. Что касается второго гола, я не торопился забивать левой ногой – было здорово видеть, как это сработало».
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