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Лига чемпионов
06 марта 2024, 04:59 | Обновлено 06 марта 2024, 05:41
673
0

Гарри КЕЙН: «Надеюсь, для Баварии это поворотный момент сезона»

Автор дубля в ворота Лацио рассказал о матче 1/8 финала Лиги чемпионов

06 марта 2024, 04:59 | Обновлено 06 марта 2024, 05:41
673
0
Гарри КЕЙН: «Надеюсь, для Баварии это поворотный момент сезона»
УЕФА. Гарри Кейн

Вечером 5 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Бавария» и «Лацио».

В поединке на стадионе Альянц Арена в Мюнхене хозяева поля победили со счетом 3:0 и вышли в 1/4 финала.

Лучший игрок матча Гарри Кейн, автор дубля, после игры рассказал:

«Я думаю, это был действительно важный момент в сезоне. Все смотрели на нас, на то, как мы собираемся реагировать после первого матча, и это было отличное выступление всех нас. С мячом, без мяча, энергия, которую мы привнесли, действительно важна.

Надеюсь, мы сможем использовать это как поворотный момент на оставшуюся часть сезона. Если мы будем так выступать в большинстве игр, то будем побеждать.

Я доволен двумя забитыми голами. О нападающем судят по голам и результативным передачам, особенно в больших матчах, в плей-офф, как сегодня. Возможность помочь команде укрепляет уверенность в себе, уверенность в команде. Я просто собираюсь продолжать пытаться делать то, что я делаю. Пока что это был хороший сезон для меня с точки зрения голов, но как команда мы знаем, что можем добиться большего.

Идеальный для нас вечер. Важная была игра. Мы проиграли со счетом 0:1 первый матч. Безусловно, для нас это был важный во всем сезоне момент – получилась игра на высшем уровне.

Первый гол был забит просто из-за попадания в штрафную. Мы говорили об этом всю неделю. Что касается второго гола, я не торопился забивать левой ногой – было здорово видеть, как это сработало».

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Бавария Лига чемпионов Лацио Бавария - Лацио Гарри Кейн
Источник УЕФА
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