САРРИ: «Из-за второго гола мы пошли в раздевалку расстроенными»

Вечером 5 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Бавария» и «Лацио».

В поединке на стадионе Альянц Арена в Мюнхене хозяева поля победили со счетом 3:0 и вышли в 1/4 финала.

Главный тренер Лацио Маурицио Сарри:

«После второго гола начался другой матч. Первый тайм был проведен на хорошем уровне, а Бавария сегодня была такой, которую все мы знаем. Команды выложились по полной, и мы хорошо держались. Из-за второго гола мы пошли в раздевалку расстроенными и уже почти без веры в то, что все можно исправить. Многое могло бы сложиться иначе. Наше выступление в Лиге чемпионов прошло со знаком плюс: побед больше, чем поражений».

Форвард Лацио Педро Родригес:

Жаль, что мечта о Лиге чемпионов, которую мы все лелеяли, разбита. Это же была прекрасная возможность сделать для клуба нечто особенное. Мы хорошо провели первый тайм - во втором было сложнее. Точку в игре поставил третий гол. Несмотря на наш прессинг, было сложно отобрать мяч. Если же искать какой-то позитив, то будем вспоминать о той великолепной игре, которую мы показали в первом матче.

Полузащитник Лацио Данило Катальди:

Мы играли хорошо на протяжении 45 минут. У нас были шансы, которые мы не использовали. Таков футбол в Лиге чемпионов. Мы знали о сильных сторонах Баварии. Возможно, если бы больше повезло, матч и мог сложиться иначе. Быть может, если бы не пропустили второй мяч в конце первого тайма, мы бы сказали и свое веское слово.

Вратарь Лацио Иван Проведел:

До первого гола матч проходил достаточно ровно, затем что-то изменилось, и мы уже были не в состоянии создавать моменты и вести игру, как прежде. Обидно, так как, несмотря на превосходство мюнхенцев в технике, нам уже удалось на тот момент кое-что создать.