Он забил два гола. Назван лучший игрок матча Баварии с Лацио
Автор дубля Гарри Кейн получил оценку 8.9 от WhoScored
Вечером 5 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Бавария» и «Лацио».
В поединке на стадионе Альянц Арена в Мюнхене хозяева поля победили со счетом 3:0 и вышли в 1/4 финала.
Героем поединка стал Гарри Кейн, оформивший дубль. Еще один гол в ворота римлян забил Томас Мюллер.
Именно Гарри Кейн был назван лучшим игроком матча от УЕФА и получил высокую оценку от WhoScored (8.9).
Лига чемпионов. 1/8 финала
Ответный матч, 5 марта, Мюнхен
Бавария (Германия) – Лацио (Италия) – 3:0 [первый матч – 0:1]
Голы: Кейн, 38, 66, Мюллер, 45+2
Оценки WhoScored за матч
A complete performance 🌟#UCL pic.twitter.com/ElzsOfm3d4— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 5, 2024
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