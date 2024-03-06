Он забил два гола. Назван лучший игрок матча Баварии с Лацио

Вечером 5 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Бавария» и «Лацио».

В поединке на стадионе Альянц Арена в Мюнхене хозяева поля победили со счетом 3:0 и вышли в 1/4 финала.

Героем поединка стал Гарри Кейн, оформивший дубль. Еще один гол в ворота римлян забил Томас Мюллер.

Именно Гарри Кейн был назван лучшим игроком матча от УЕФА и получил высокую оценку от WhoScored (8.9).

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч, 5 марта, Мюнхен

Бавария (Германия) – Лацио (Италия) – 3:0 [первый матч – 0:1]

Голы: Кейн, 38, 66, Мюллер, 45+2

Оценки WhoScored за матч