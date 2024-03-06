Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Он забил два гола. Назван лучший игрок матча Баварии с Лацио
Лига чемпионов
06 марта 2024, 03:57 | Обновлено 06 марта 2024, 05:26
272
0

Он забил два гола. Назван лучший игрок матча Баварии с Лацио

Автор дубля Гарри Кейн получил оценку 8.9 от WhoScored

06 марта 2024, 03:57 | Обновлено 06 марта 2024, 05:26
272
0
Он забил два гола. Назван лучший игрок матча Баварии с Лацио
УЕФА. Гарри Кейн

Вечером 5 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Бавария» и «Лацио».

В поединке на стадионе Альянц Арена в Мюнхене хозяева поля победили со счетом 3:0 и вышли в 1/4 финала.

Героем поединка стал Гарри Кейн, оформивший дубль. Еще один гол в ворота римлян забил Томас Мюллер.

Именно Гарри Кейн был назван лучшим игроком матча от УЕФА и получил высокую оценку от WhoScored (8.9).

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч, 5 марта, Мюнхен

Бавария (Германия) – Лацио (Италия) – 3:0 [первый матч – 0:1]

Голы: Кейн, 38, 66, Мюллер, 45+2

Оценки WhoScored за матч

По теме:
САРРИ: «Из-за второго гола мы пошли в раздевалку расстроенными»
ТУХЕЛЬ: «Солидный и дисциплинированный футбол. Мы не теряли голову»
АЛЬГУАСИЛЬ: «Мы играли с ПСЖ, одной из лучших команд Лиги чемпионов»
Бавария Гарри Кейн Лига чемпионов Лацио Бавария - Лацио оценки WhoScored лучший игрок
Источник Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
Футбол | 05 марта 2024, 14:35 1
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025

В швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка с участием сине-желтых

Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Теннис | 05 марта 2024, 18:49 10
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»

Украинская теннисистка оценила спортсменок из рф

Луис ЭНРИКЕ: «Сыграли на очень высоком уровне. Очень эффективно в атаке»
Футбол | 06.03.2024, 02:41
Луис ЭНРИКЕ: «Сыграли на очень высоком уровне. Очень эффективно в атаке»
Луис ЭНРИКЕ: «Сыграли на очень высоком уровне. Очень эффективно в атаке»
Помолвка сказалась на результатах. Завацкая уступила 811-й ракетке в Трнаве
Теннис | 05.03.2024, 22:01
Помолвка сказалась на результатах. Завацкая уступила 811-й ракетке в Трнаве
Помолвка сказалась на результатах. Завацкая уступила 811-й ракетке в Трнаве
Малые хрустальные глобусы Виттоцци и Йоханнеса Бё, провалы украинцев
Биатлон | 05.03.2024, 07:56
Малые хрустальные глобусы Виттоцци и Йоханнеса Бё, провалы украинцев
Малые хрустальные глобусы Виттоцци и Йоханнеса Бё, провалы украинцев
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Выиграла сет, но не титул. Костюк уступила Бултер в финале турнира в США
Выиграла сет, но не титул. Костюк уступила Бултер в финале турнира в США
04.03.2024, 06:10 23
Теннис
Шахтер забил 5 голов лидеру УПЛ, позор Трубина, поражения Жироны и Костюк
Шахтер забил 5 голов лидеру УПЛ, позор Трубина, поражения Жироны и Костюк
04.03.2024, 06:15
Другие виды
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
Турнирная таблица УПЛ. В чемпионате сменился лидер. Шахтер вошел в топ-3
04.03.2024, 06:30 9
Футбол
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
05.03.2024, 07:44 5
Футбол
«Это не моя проблема». Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
«Это не моя проблема». Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
04.03.2024, 20:52
Футбол
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
04.03.2024, 15:28 10
Футбол
ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо
ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо
04.03.2024, 22:40 4
Футбол
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
05.03.2024, 14:25 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем