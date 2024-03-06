Килиан МБАППЕ: «Мы сразу поняли, что не сможем тут заснуть»
Форвард ПСЖ стал автором дубля во втором матче ЛЧ против Реала Сосьедад
Вечером 5 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в испанском Сан-Себастьяне встретились «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».
Благодаря дублю Килиана Мбаппе команда из Парижа выиграла второй матч (2:1) и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал игру так:
«Мы очень счастливы. Такова была цель. Мы хотели выйти дальше, но мы также хотели победить. У нас был четкий план на игру, и нам удалось забить в начале матча. На нас не оказывалось слишком большого давления, только немного в концовке.
Мы сразу поняли, что не сможем тут заснуть. Если бы они открыли счет, то продолжили бы игру при поддержке своих болельщиков. И нам пришлось с самого начала развеять их надежды. Это то, что мы сделали, и мы очень рады снова сыграть в четвертьфинале.
Мы очень довольны результатом и выходом в четвертьфинал. Мы хотели выйти в следующий раунд, и мы провели отличную игру. Это было тяжело, потому что никогда не бывает легко – приехать и выиграть выездной матч, но мы это сделали, и теперь мы готовы к следующей игре.
Видео голов и обзор матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская теннисистка оценила спортсменок из рф
Джошуа поддержал украинского боксера