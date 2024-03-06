Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Килиан МБАППЕ: «Мы сразу поняли, что не сможем тут заснуть»
Лига чемпионов
06 марта 2024, 02:57 | Обновлено 06 марта 2024, 03:12
182
0

Килиан МБАППЕ: «Мы сразу поняли, что не сможем тут заснуть»

Форвард ПСЖ стал автором дубля во втором матче ЛЧ против Реала Сосьедад

06 марта 2024, 02:57 | Обновлено 06 марта 2024, 03:12
182
0
Килиан МБАППЕ: «Мы сразу поняли, что не сможем тут заснуть»
Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Вечером 5 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в испанском Сан-Себастьяне встретились «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».

Благодаря дублю Килиана Мбаппе команда из Парижа выиграла второй матч (2:1) и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал игру так:

«Мы очень счастливы. Такова была цель. Мы хотели выйти дальше, но мы также хотели победить. У нас был четкий план на игру, и нам удалось забить в начале матча. На нас не оказывалось слишком большого давления, только немного в концовке.

Мы сразу поняли, что не сможем тут заснуть. Если бы они открыли счет, то продолжили бы игру при поддержке своих болельщиков. И нам пришлось с самого начала развеять их надежды. Это то, что мы сделали, и мы очень рады снова сыграть в четвертьфинале.

Мы очень довольны результатом и выходом в четвертьфинал. Мы хотели выйти в следующий раунд, и мы провели отличную игру. Это было тяжело, потому что никогда не бывает легко – приехать и выиграть выездной матч, но мы это сделали, и теперь мы готовы к следующей игре.

Видео голов и обзор матча

По теме:
АЛЬГУАСИЛЬ: «Мы играли с ПСЖ, одной из лучших команд Лиги чемпионов»
Луис ЭНРИКЕ: «Сыграли на очень высоком уровне. Очень эффективно в атаке»
Мбаппе получил высочайшую оценку от WhoScored и стал лучшим игроком матча
Реал Сосьедад ПСЖ Лига чемпионов Реал Сосьедад - ПСЖ Килиан Мбаппе
Источник УЕФА
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Теннис | 05 марта 2024, 18:49 9
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»
Марта КОСТЮК о россиянках: «Ходят с тем же выражением лица – все им должны»

Украинская теннисистка оценила спортсменок из рф

Фьюри ответил Джошуа: «Усик меня победит только в его мечтах»
Бокс | 05 марта 2024, 19:15 7
Фьюри ответил Джошуа: «Усик меня победит только в его мечтах»
Фьюри ответил Джошуа: «Усик меня победит только в его мечтах»

Джошуа поддержал украинского боксера

Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Футбол | 06.03.2024, 00:18
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
Футбол | 05.03.2024, 14:35
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
На кого попала сборная Украины? Итоги жеребьевки отбора женского Евро-2025
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Футбол | 05.03.2024, 14:25
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Исторический финал. Стала известна победительница турнира WTA 250 в Остине
Исторический финал. Стала известна победительница турнира WTA 250 в Остине
04.03.2024, 01:38
Теннис
ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо
ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо
04.03.2024, 22:40 4
Футбол
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
В Испании вынесли вердикт Довбику и Цыганкову за фиаско против Мальорки
04.03.2024, 10:53 3
Футбол
Выиграла сет, но не титул. Костюк уступила Бултер в финале турнира в США
Выиграла сет, но не титул. Костюк уступила Бултер в финале турнира в США
04.03.2024, 06:10 23
Теннис
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
Стало известно, кого Ребров вызвал на матч с Боснией и Герцеговиной
04.03.2024, 19:50 131
Футбол
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
Арбитр скандального матча Валенсия – Реал отстранен от работы
04.03.2024, 15:28 10
Футбол
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
Чемпион мира посоветовал Роналду «просто заткнуться». Что произошло?
04.03.2024, 16:13 1
Футбол
ВИДЕО. Костюк со слезами на глазах выступила на награждении в Сан-Диего
ВИДЕО. Костюк со слезами на глазах выступила на награждении в Сан-Диего
04.03.2024, 07:15
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем