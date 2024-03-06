Килиан МБАППЕ: «Мы сразу поняли, что не сможем тут заснуть»

Вечером 5 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в испанском Сан-Себастьяне встретились «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».

Благодаря дублю Килиана Мбаппе команда из Парижа выиграла второй матч (2:1) и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе прокомментировал игру так:

«Мы очень счастливы. Такова была цель. Мы хотели выйти дальше, но мы также хотели победить. У нас был четкий план на игру, и нам удалось забить в начале матча. На нас не оказывалось слишком большого давления, только немного в концовке.

Мы сразу поняли, что не сможем тут заснуть. Если бы они открыли счет, то продолжили бы игру при поддержке своих болельщиков. И нам пришлось с самого начала развеять их надежды. Это то, что мы сделали, и мы очень рады снова сыграть в четвертьфинале.

Мы очень довольны результатом и выходом в четвертьфинал. Мы хотели выйти в следующий раунд, и мы провели отличную игру. Это было тяжело, потому что никогда не бывает легко – приехать и выиграть выездной матч, но мы это сделали, и теперь мы готовы к следующей игре.

Видео голов и обзор матча