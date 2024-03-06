Мбаппе получил высочайшую оценку от WhoScored и стал лучшим игроком матча

Вечером 5 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в испанском Сан-Себастьяне встретились «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».

Первый матч прошел 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой французского гранда (2:0).

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Благодаря дублю Килиана Мбаппе команда из Парижа выиграла второй матч (2:1) и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.

Мбаппе получил высочайшую оценку от WhoScored (9.2) и был назван лучшим игроком поединка.

Технические наблюдатели УЕФА пояснили свой выбор так: «Потому что он лидер ПСЖ, атакует и отбирает мяч, постоянно поддерживая давление».

Лига чемпионов. 1/8 финала

Ответный матч, 5 марта

Реал Сосьедад (Испания) – ПСЖ (Франция) – 1:2 [первый матч – 0:2]

Голы: Мерино, 89 – Мбаппе, 15, 56

Оценки WhoScored за матч