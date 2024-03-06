Мбаппе получил высочайшую оценку от WhoScored и стал лучшим игроком матча
ПСЖ оформил выход в 1/4 финала ЛЧ, второй раз победив Реал Сосьедад
Вечером 5 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в испанском Сан-Себастьяне встретились «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».
Первый матч прошел 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой французского гранда (2:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Благодаря дублю Килиана Мбаппе команда из Парижа выиграла второй матч (2:1) и вышла в 1/4 финала Лиги чемпионов.
Мбаппе получил высочайшую оценку от WhoScored (9.2) и был назван лучшим игроком поединка.
Технические наблюдатели УЕФА пояснили свой выбор так: «Потому что он лидер ПСЖ, атакует и отбирает мяч, постоянно поддерживая давление».
Лига чемпионов. 1/8 финала
Ответный матч, 5 марта
Реал Сосьедад (Испания) – ПСЖ (Франция) – 1:2 [первый матч – 0:2]
Голы: Мерино, 89 – Мбаппе, 15, 56
Оценки WhoScored за матч
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
1-4 марта состоялись матчи 27-го тура чемпионата Испании
Василий Кравец может перейти в житомирский клуб