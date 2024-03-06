Лига чемпионов06 марта 2024, 00:19 | Обновлено 06 марта 2024, 00:24
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ВИДЕО. Как Реал Сосьедад забил гол престижа в концовке матча с ПСЖ
На 89-й минуте поединка 1/8 финала ЛЧ отличился Микель Мерино
06 марта 2024, 00:19 | Обновлено 06 марта 2024, 00:24
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Вечером 5 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в испанском Сан-Себастьяне встретились «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».
Первый матч прошел 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой французского гранда (2:0).
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Микель Мерино порадовал публику, оформив гол престижа для хозяев поля в конце игры (1:2).
ГОЛ! 1:2. Микель Мерино, 89 мин.
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