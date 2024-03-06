ВИДЕО. Как Реал Сосьедад забил гол престижа в концовке матча с ПСЖ

Вечером 5 марта в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов в испанском Сан-Себастьяне встретились «Реал Сосьедад» и «ПСЖ».

Первый матч прошел 14 февраля в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершился победой французского гранда (2:0).

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Микель Мерино порадовал публику, оформив гол престижа для хозяев поля в конце игры (1:2).

ГОЛ! 1:2. Микель Мерино, 89 мин.