В среду, 5 марта, проходит второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Бавария» и «Лацио».

Игра проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

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В первом поединке сенсационный триумф добыл римский клуб, который благодаря голу Чиро Иммобиле одержал минимальную победу со счетом 1:0.

После первого тайма «Бавария» побеждала со счетом 2:0. На 66-й минуте дубль в этом матче оформил Гарри Кейн, который в настоящее время разделяет с Килианом Мбаппе первое место в списке лучших бомбардиров этого сезона ЛЧ, у обоих по шесть голов.

ВИДЕО. Дубль Кейна. Бавария громит Лацио в Мюнхене