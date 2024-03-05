Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дубль Кейна. Бавария громит Лацио в Мюнхене
Лига чемпионов
05 марта 2024, 23:36 | Обновлено 06 марта 2024, 00:38
363
0

ВИДЕО. Дубль Кейна. Бавария громит Лацио в Мюнхене

Англичанин оформил дубль на 66-й минуте

05 марта 2024, 23:36 | Обновлено 06 марта 2024, 00:38
363
0
ВИДЕО. Дубль Кейна. Бавария громит Лацио в Мюнхене
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

В среду, 5 марта, проходит второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Бавария» и «Лацио».

Игра проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом поединке сенсационный триумф добыл римский клуб, который благодаря голу Чиро Иммобиле одержал минимальную победу со счетом 1:0.

После первого тайма «Бавария» побеждала со счетом 2:0. На 66-й минуте дубль в этом матче оформил Гарри Кейн, который в настоящее время разделяет с Килианом Мбаппе первое место в списке лучших бомбардиров этого сезона ЛЧ, у обоих по шесть голов.

ВИДЕО. Дубль Кейна. Бавария громит Лацио в Мюнхене

По теме:
ВИДЕО. Как Реал Сосьедад забил гол престижа в концовке матча с ПСЖ
Реал Мадрид – РБ Лейпциг. Прогноз и анонс на матч 1/8 финала Лиги чемпионов
Неудержимый Мбаппе. ПСЖ снова обыграл Реал Сосьедад и вышел в 1/4 финала
Килиан Мбаппе Бавария Гарри Кейн видео голов и обзор Лига чемпионов Лацио Бавария - Лацио
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
Футбол | 05 марта 2024, 18:39 10
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией
Известно, кого из Динамо вызвал Ребров на матч сборной Украины с Боснией

В список национальной сборной попало шесть футболистов киевлян

ВИДЕО. Мбаппе расшатал оборону соперника и открыл счет для ПСЖ
Футбол | 05 марта 2024, 22:23 0
ВИДЕО. Мбаппе расшатал оборону соперника и открыл счет для ПСЖ
ВИДЕО. Мбаппе расшатал оборону соперника и открыл счет для ПСЖ

На 15-й минуте матча парижане вышли вперед в матче Лиги чемпионов

Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Футбол | 05.03.2024, 14:25
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Как выглядит таблица Ла Лиги после поражения Жироны и ничьей Барселоны?
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
Бокс | 04.03.2024, 23:05
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
Тайсон ФЬЮРИ: «Я могу получить повреждение мозга и умереть в бою с Усиком»
В Реал летом перейдет еще одна звезда. Стала известна сумма трансфера
Футбол | 05.03.2024, 00:03
В Реал летом перейдет еще одна звезда. Стала известна сумма трансфера
В Реал летом перейдет еще одна звезда. Стала известна сумма трансфера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
Кепа может неожиданно остаться в Реале вместо Лунина. Известна причина
04.03.2024, 07:02 5
Футбол
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
Мичел высказался о фиаско в Мальорке, в котором сыграли Довбик и Цыганков
04.03.2024, 06:48 1
Футбол
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
В сборной Украины удивлены списком игроков от Минспорта на игру с Боснией
05.03.2024, 07:44 5
Футбол
ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо
ВИДЕО. Буяльский прервал разговор Милевского и Ярмоленко на матче Динамо
04.03.2024, 22:40 4
Футбол
Бултер установила антирекорд десятилетия в финале против Костюк
Бултер установила антирекорд десятилетия в финале против Костюк
04.03.2024, 08:55
Теннис
«Это не моя проблема». Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
«Это не моя проблема». Яремчук прокомментировал скандал в матче с Реалом
04.03.2024, 20:52
Футбол
Шахтер забил 5 голов лидеру УПЛ, позор Трубина, поражения Жироны и Костюк
Шахтер забил 5 голов лидеру УПЛ, позор Трубина, поражения Жироны и Костюк
04.03.2024, 06:15
Другие виды
Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту
Драконы приземлили Орлов. Трубин пропустил 5 мячей в матче Бенфики с Порту
04.03.2024, 00:39 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем