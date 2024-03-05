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  4. ВИДЕО. Мюллер отправляет Лацио в нокдаун. Мюнхенцы забили второй гол
Лига чемпионов
05 марта 2024, 22:57 | Обновлено 05 марта 2024, 23:09
381
0

ВИДЕО. Мюллер отправляет Лацио в нокдаун. Мюнхенцы забили второй гол

Томас отличился на 45+2 минуте

05 марта 2024, 22:57 | Обновлено 05 марта 2024, 23:09
381
0
ВИДЕО. Мюллер отправляет Лацио в нокдаун. Мюнхенцы забили второй гол
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

В среду, 5 марта, проходит второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Бавария» и «Лацио».

Игра проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом поединке сенсационный триумф добыл римский клуб, который благодаря голу Чиро Иммобиле одержал минимальную победу со счетом 1:0.

На 39-й минуте английский нападающий Гарри Кейн вывел «Баварию» вперед в этом матче и сравнял счет по итогам двух встреч. А уже на 45+2 забил Томас Мюллер и сделал счет в матче 2:0.

Команды ушли на перерыв.

ВИДЕО. Мюллер отправляет Лацио в нокдаун. Мюнхенцы забили второй гол

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Источник Sport.ua
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