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Лига чемпионов
05 марта 2024, 22:47 | Обновлено 05 марта 2024, 23:11
442
0

ВИДЕО. А кто, как не он? Кейн вывел Бавария вперед в матче с Лацио

Англичанин забил на 39-й минуте

05 марта 2024, 22:47 | Обновлено 05 марта 2024, 23:11
442
0
ВИДЕО. А кто, как не он? Кейн вывел Бавария вперед в матче с Лацио
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 5 марта, проходит второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Бавария» и «Лацио».

Игра проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом поединке сенсационный триумф добыл римский клуб, который благодаря голу Чиро Иммобиле одержал минимальную победу со счетом 1:0.

На 39-й минуте английский нападающий Гарри Кейн вывел «Баварию» вперед в этом матче и сравнял счет по итогам двух встреч. Для Кейна этот гол стал пятым в текущем розыгрыше ЛЧ.

ВИДЕО. А кто, как не он? Кейн вывел Бавария вперед в матче с Лацио

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Бавария видео голов и обзор Лига чемпионов Лацио Бавария - Лацио Гарри Кейн
Источник Sport.ua
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