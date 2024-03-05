В среду, 5 марта, проходит второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Бавария» и «Лацио».

Игра проходит на стадионе «Альянц Арена» в Мюнхене.

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В первом поединке сенсационный триумф добыл римский клуб, который благодаря голу Чиро Иммобиле одержал минимальную победу со счетом 1:0.

На 39-й минуте английский нападающий Гарри Кейн вывел «Баварию» вперед в этом матче и сравнял счет по итогам двух встреч. Для Кейна этот гол стал пятым в текущем розыгрыше ЛЧ.

ВИДЕО. А кто, как не он? Кейн вывел Бавария вперед в матче с Лацио