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  4. Названы потенциальные пенальтисты Реала на матч ЛЧ. Заменит ли Кепа Лунина?
Лига чемпионов
05 марта 2024, 23:16 |
217
0

Названы потенциальные пенальтисты Реала на матч ЛЧ. Заменит ли Кепа Лунина?

6 февраля подопечные Карло Анчелотти проведут ответный поединок против «РБ Лейпциг»

05 марта 2024, 23:16 |
217
0
Названы потенциальные пенальтисты Реала на матч ЛЧ. Заменит ли Кепа Лунина?
Getty Images/Global Images Ukraine

6 февраля состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «РБ Лейпциг» [первый поединок – 1:0].

Противостояние пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Учитывая небольшое преимущество королевского клуба, вполне возможно, что четвертьфиналист определится в серии послематчевых пенальти.

Как сообщает испанское издание DefensaCentral, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти выбрал пятерых потенциальных пенальтистов:

  • Винисиус, Модрич, Беллингем, Карвахаль и Кроос

Также источник утверждает, что испанский кипер Кепа Аррисабалага не будет менять украинца Андрея Лунина (который, скорее всего, и выйдет в старте) на серию пенальти.

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Карло Анчелотти Андрей Лунин Кепа Аррисабалага Тони Кроос Лука Модрич Винисиус Жуниор Джуд Беллингем Дани Карвахаль Реал Мадрид РБ Лейпциг Реал - РБ Лейпциг Лига чемпионов серия пенальти
Источник DefensaCentral
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