Названы потенциальные пенальтисты Реала на матч ЛЧ. Заменит ли Кепа Лунина?

6 февраля состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «РБ Лейпциг» [первый поединок – 1:0].

Противостояние пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Учитывая небольшое преимущество королевского клуба, вполне возможно, что четвертьфиналист определится в серии послематчевых пенальти.

Как сообщает испанское издание DefensaCentral, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти выбрал пятерых потенциальных пенальтистов:

Винисиус, Модрич, Беллингем, Карвахаль и Кроос

Также источник утверждает, что испанский кипер Кепа Аррисабалага не будет менять украинца Андрея Лунина (который, скорее всего, и выйдет в старте) на серию пенальти.