Названы потенциальные пенальтисты Реала на матч ЛЧ. Заменит ли Кепа Лунина?
6 февраля подопечные Карло Анчелотти проведут ответный поединок против «РБ Лейпциг»
6 февраля состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами «Реал» Мадрид и «РБ Лейпциг» [первый поединок – 1:0].
Противостояние пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в столице Испании. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.
Учитывая небольшое преимущество королевского клуба, вполне возможно, что четвертьфиналист определится в серии послематчевых пенальти.
Как сообщает испанское издание DefensaCentral, главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти выбрал пятерых потенциальных пенальтистов:
- Винисиус, Модрич, Беллингем, Карвахаль и Кроос
Также источник утверждает, что испанский кипер Кепа Аррисабалага не будет менять украинца Андрея Лунина (который, скорее всего, и выйдет в старте) на серию пенальти.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Альфонсо Дэвис близок к переходу в «королевский клуб»
Красную карточку получил Н'Голо Канте