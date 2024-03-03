Реал Мадрид

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06.03.2024 22:00 2-й матч. Результат первого матча 1:0 - : -
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Лига чемпионов
03 марта 2024, 19:00 | Обновлено 03 марта 2024, 19:03
206
0

Реал – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE трансляция

Смотрите 6 марта в 22:00 матч 1/8 финала Лиги чемпионов

03 марта 2024, 19:00 | Обновлено 03 марта 2024, 19:03
206
0
Реал – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Украина. Антонио Рюдигер и Андрей Лунин

В среду, 6 марта, состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче в Германии минимальную победу добыл «королевский клуб» благодаря голу Браима Диаса, который забил во втором тайме. Один из лучших матчей тогда за «Реал» провел Андрей Лунин, сохранив ворота на замке и сделав рекордные девять сейвов.

Реал – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE трансляция

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Источник Sport.ua
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