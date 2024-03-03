Реал Мадрид

В среду, 6 марта, состоится второй матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся мадридский «Реал» и «РБ Лейпциг».

Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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Начало поединка запланировано в 22:00 по киевскому времени.

В первом матче в Германии минимальную победу добыл «королевский клуб» благодаря голу Браима Диаса, который забил во втором тайме. Один из лучших матчей тогда за «Реал» провел Андрей Лунин, сохранив ворота на замке и сделав рекордные девять сейвов.

Реал – РБ Лейпциг. Смотреть онлайн LIVE трансляция