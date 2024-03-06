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Украина. Премьер лига
06 марта 2024, 00:18 | Обновлено 06 марта 2024, 00:28
676
0

Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки

Егор Лугачев рассказал о своем прошлом

06 марта 2024, 00:18 | Обновлено 06 марта 2024, 00:28
676
0
Экс-игрок сборной Украины U-21 признался в употреблении наркотиков и водки
Sport.ua. Егор Лугачев

Бывший игрок «Колоса», киевского «Арсенала» и молодежной сборной Украины по футболу U-21 Егор Лугачев рассказал, что в свое время пробовал наркотики и алкоголь.

«Имел дело с марихуаной. Но я считаю, что у всех это было. Я быстро понял, что это не мое. В моей жизни это было. Меня после нее пробивало поесть. Мог съесть все, что было дома.

Алкоголь я попытался впервые выпить еще в ДЮСШ №15. Помню, что на день рождения матери я выпил водки, мне тогда было 13 лет, после этого я два дня лежал трупом», – признался Лугачев.

Ранее Лугачев вспомнил период карьеры в московском спартаке.

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Егор Лугачев алкоголь марихуана наркотики
Источник Украинский футбол
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