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  4. «Послал их в задницу». Украинец вспомнил период карьеры в спартак москва
Украина. Премьер лига
05 марта 2024, 13:02 |
1351
1

«Послал их в задницу». Украинец вспомнил период карьеры в спартак москва

Егор Лугачев раскрыл детали давнего переезда в чемпионат россии

05 марта 2024, 13:02 |
1351
1
«Послал их в задницу». Украинец вспомнил период карьеры в спартак москва
Егор Лугачев

Украинский экс-футболист Егор Лугачев раскрыл детали перехода и вспомнил период карьеры в московском «спартаке».

– В 16 лет Вы попали в московский «спартак», хотя Вами тогда также интересовалось киевское «Динамо». Что это была за история?

– Начну с того, что лет в 12-13 я был на просмотре в академии «Динамо». Тогда для меня это был космос. Впечатление такое, что попал в мадридский «Реал». Туда брали самых крутых футболистов со всей Украины. Однако лично мне сказали, что я не тот футболист, о котором надо вообще что-то говорить. Типа не уровень академии и т.д.

Затем я хорошо себя показал в сборной Украины U-16 под руководством Игоря Валентиновича Жабченко. Он нашел ко мне подход, поверил и дал шанс, которым я на 100% воспользовался. Мною заинтересовались несколько клубов, среди которых ближайшими были «Динамо» и «спартак».

– Так что все же сыграло в пользу «спартака»?

– Я, честно говоря, тогда ничего не решал. У меня был разговор с директором академии Станиславом Александровичем Кочубинским. Он объяснил, что мои перспективы в Киеве – это «Динамо-3». А в «спартак» меня готовы были брать сразу в дубль, который был под первой командой.

– «спартак» предложил за Вас большую сумму?

– Да. Насколько я знаю, это было 50 тысяч долларов.

– Какая зарплата у Вас была в «спартаке»?

– Я приехал на зарплату в 500 долларов. Там еще сложилась такая ситуация, что меня полгода не могли заявить. Потому что, во-первых, я был легионером, а во-вторых, несовершеннолетним. Мне постоянно говорили: «Две недели, и все сделаем». И так полгода, может и больше. Я собрал вещи и сказал: «Идите в жопу». И мне сделали зарплату 1000 долларов, чтобы я остался.

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Источник Украинский футбол
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Gargantua
красивый финал
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