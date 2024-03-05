«Послал их в задницу». Украинец вспомнил период карьеры в спартак москва
Егор Лугачев раскрыл детали давнего переезда в чемпионат россии
Украинский экс-футболист Егор Лугачев раскрыл детали перехода и вспомнил период карьеры в московском «спартаке».
– В 16 лет Вы попали в московский «спартак», хотя Вами тогда также интересовалось киевское «Динамо». Что это была за история?
– Начну с того, что лет в 12-13 я был на просмотре в академии «Динамо». Тогда для меня это был космос. Впечатление такое, что попал в мадридский «Реал». Туда брали самых крутых футболистов со всей Украины. Однако лично мне сказали, что я не тот футболист, о котором надо вообще что-то говорить. Типа не уровень академии и т.д.
Затем я хорошо себя показал в сборной Украины U-16 под руководством Игоря Валентиновича Жабченко. Он нашел ко мне подход, поверил и дал шанс, которым я на 100% воспользовался. Мною заинтересовались несколько клубов, среди которых ближайшими были «Динамо» и «спартак».
– Так что все же сыграло в пользу «спартака»?
– Я, честно говоря, тогда ничего не решал. У меня был разговор с директором академии Станиславом Александровичем Кочубинским. Он объяснил, что мои перспективы в Киеве – это «Динамо-3». А в «спартак» меня готовы были брать сразу в дубль, который был под первой командой.
– «спартак» предложил за Вас большую сумму?
– Да. Насколько я знаю, это было 50 тысяч долларов.
– Какая зарплата у Вас была в «спартаке»?
– Я приехал на зарплату в 500 долларов. Там еще сложилась такая ситуация, что меня полгода не могли заявить. Потому что, во-первых, я был легионером, а во-вторых, несовершеннолетним. Мне постоянно говорили: «Две недели, и все сделаем». И так полгода, может и больше. Я собрал вещи и сказал: «Идите в жопу». И мне сделали зарплату 1000 долларов, чтобы я остался.
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